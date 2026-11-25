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GASTRONOMIA Restaurantes do Rio e de São Paulo figuram entre os melhores do mundo na La Liste 2027 Evvai, Tuju e Oteque estão entre as casas contempladas pelo ranking francês, divulgado nesta segunda (23)

Evvai e Tuju, de São Paulo, com 98 pontos cada, e Oteque, no Rio de Janeiro, com 82,5 pontos, estão entre os 17 restaurantes brasileiros listados pelo ranking francês La Liste 2027 - premiação que elenca as mil melhores casas do mundo.

O levantamento avalia mais de 40 mil restaurantes em 200 países, a partir de cruzamentos de fontes como guias de gastronomia e críticas de imprensa, entre outras.



Além dos já citados, integram a lista com restaurante do Brasil o Maní (96,5), A Casa do Porco (96) e D.O.M. (92,5), todos de São Paulo, que também teve Arturito, Carlota, Jun Sakamoto, Kinoshita, Sushiguen, Tangará Jean-Georges e Shin-Zushi, estes empatados com 75 pontos cada um.



Já do Rio, somam-se ao Oteque, Oro (90), Lasai (77, 5) e Oseille (75).



Vale ressaltar que o Oteque, a Casa do Porco te o D.O.M. ambém estão na lista estendida do The 50 Best Restaurants Latin America, também divulgada esta semana, com restaurantes classificados entre a 51ª e a 100ª posição.

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Projetos em comunidades

A lista francesa também destacou a chef brasileira Janaína Torres com o Community Spirit Award. O reconhecimento se dá para projetos com impacto positivo às comunidades.



Janaína está à frente do Bar da Dona Onça, no famoso edifício paulista Copan.



O seu projeto, chamado "À Brasileira", percorre a culinária do país a partir de habitos alimentares, em jantares e experiências que vêm desde sua atuação em cardápios da rede pública de ensino de São Paulo, precisamente da capital.



A ideia é direcionar o trabalho ao aproveitamento de ingredientes que ficam disponíveis nas instituições.

A Premiação

O La Liste, desde 2015, promove avaliações de restaurantes em centenas de países. Com notas que percorrem uma escala que vai de 0 a 100, o ranking elencou na atual edição 13 casas de países diversos, dividindo o primeiro lugar com 99,5 pontos.



São eles: Cheval Blanc by Peter Knogl – Grand Hôtel Les Trois Rois (Suíça); Da Vittorio (Itália); Frantzén (Suécia); Guy Savoy E L'Assiette Champenoise (França); Le Bernardin e SingleThread (EUA); Martín Berasategui (Espanha); Schwarzwaldstube (Alemanha); Robuchon au Dôme - Julien Tongourian (China); Matsukawa e Sushi Saito (Japão) e Lung King Heen (China).



A lista completa com todos os restaurantes pontuados na edição pode ser consultada no site oficial La Liste.

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