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RECIFE Restaurante São Pedro abre filial na Zona Sul do Recife; saiba mais Chef Thiago das Chagas leva ao Pina o conceito que faz sucesso no Pátio de São Pedro

O São Pedro, restaurante comandado pelo chef Thiago das Chagas, abre uma nova unidade no Pina, na Zona Sul do Recife.



A casa começa a funcionar nesta quinta-feira (3), na Rua Capitão Rebelinho, como filial do restaurante especializado em frutos do mar, instalado no Pátio de São Pedro, no bairro de São José, que segue em funcionamento.

A nova unidade mantém a linha de trabalho adotada por Thiago em seus restaurantes, com foco em ingredientes pernambucanos, técnicas da cozinha local e uma relação próxima com produtores e pescadores.



No São Pedro, parte dos pescados é adquirida diretamente de pescadores de Ponta de Pedras, no Litoral Norte de Pernambuco.



Entre as espécies utilizadas para os preparos da casa estão ariocó, saramurete, bodião e cioba.

Matriz

A relação com o território também faz parte da história da unidade do Centro.



Instalado em um imóvel histórico do Pátio de São Pedro, o restaurante passou a integrar o movimento de retomada gastronômica da região, que voltou a receber novos estabelecimentos e maior circulação de público.

Na unidade do Pina, parte do cardápio conhecido no Centro permanece. Entre os pratos estão o arroz de polvo, o arroz de caranguejo e o sururu defumado.



A nova unidade do restaurante também amplia a presença de preparos com frutos do mar e apresenta algumas novidades.

Uma delas é o Fuxico do São Pedro, servido como entrada. O prato consiste em bolinhos feitos com massa de feijão-fradinho, recheados com moqueca de camarão e peixe e acompanhados de molho lambão, um vinagrete picante muito comum na culinária baiana.

Brasa ou caldo?

O cliente também vai poder escolher o pescado e a forma de preparo. Entre as opções estão a brasa e a caldeirada pernambucana, com acompanhamentos escolhidos separadamente.

O restaurante ainda oferece peixe maturado, preparado sob condições controladas de temperatura e umidade para trabalhar a textura da carne e manter a pele crocante.

O novo São Pedro estreia também com um bar de drinques que seguem a gastronomia de Thiago das Chagas, ou seja, protagonizando insumos nordestinos.

Dicas são o Craveiro, feito com cachaça de jambu, abacaxi defumado, limão e espuma de menta ou o Mandingueiro, que combina cachaça Sanhaçu Freijó, rum, manga com açafrão, limão e sal de beterraba.

Cozinha, memória e território

O São Pedro do Pina é o quarto restaurante comandado pelo pernambucano Thiago das Chagas. O chef também está à frente do Reteteu Comida Honesta, na Encruzilhada, instalado em um imóvel que pertenceu à sua avó; do São Pedro do Centro, localizado no bairro de São José; e do Gracinha, em Olinda, que funciona em um casarão com quase 500 anos e mantém elementos da construção original.

A ligação entre cozinha, memória e território acompanha o trabalho de Thiago desde seus primeiros projetos. Em 2019, o chef participou da primeira temporada do reality gastronômico Mestre do Sabor, da TV Globo. Integrante do time do chef português José Avillez, avançou para a fase classificatória com um arroz de caranguejo que já fazia parte do cardápio do São Pedro.

Thiago também participou da chegada do movimento Slow Food ao Recife, em 2003. Seu trabalho tem entre os principais eixos o uso de ingredientes produzidos em Pernambuco e a aproximação com produtores, pescadores e outros profissionais envolvidos na cadeia de alimentos.

Confira o anúncio do chef:

Serviço

São Pedro – Pina

Abertura: quinta-feira, 3 de setembro

Endereço: Rua Capitão Rebelinho, 166, Pina, Recife (PE)

Funcionamento: segunda a sábado, das 12h às 23h; domingo, das 12 às 17h

Especialidade: cozinha pernambucana com ênfase em frutos do mar

Informações: @saopedrorestaurante

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