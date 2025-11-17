A- A+

GASTRONOMIA O Terra: novo restaurante no Recife une culinárias do Arvo e do Voar Restaurante foi aberto no Shopping Recife, em Boa Viagem, Zona Sul da cidade

Da culinária regional do Arvo e das influências criativas do Voar nasceu O Terra - novo restaurante do grupo, aberto no Shopping Recife, em Boa Viagem, Zona Sul da cidade, sob o comando do chef Pedro Godoy junto ao sócio Eduardo Freyre.

Com cozinha aberta e integrada ao salão, o novo espaço conta com clássicos da gastronomia nordestina e com petiscos como o croquete de cupim, presente tanto no menu do Arvo quanto no do Voar.



Caldinho de feijão, arroz de polvo e entradas que incluem, entre outros, atum yellow fin e pargo, também integram opções do novo restaurante.



Menu com sanduíche de costela e sobremesas como cartola e rabanada - feita com brioche artesanal, recheada com doce de leite e servida com gelato de leite e de café - são outras das opções oferecidas.





Pratos principais e carta de vinhos

Frango assado lentamente e finalizado na brasa, com molho de galinha guisada, servido com massa fresca, maionese de batatas e farofa de bacon estão entre as pedidas dos pratos principais de O Terra.



Já a carta de vinhos oferece seleção do sommelier Alysson Arlan - com cerca de 80 rótulos que dialogam com a cozinha do restaurante.

O Projeto

Assinado pela Casa Arquitetura, o projeto do restaurante - com espaço de 515 metros quadrados - mescla toque conteporâneo e design autoral.



Pensado para reforçar a relação com a natureza, materiais como madeira e tijolos aparentes corroboram com a ideia, além do barro como um dos elementos protagonistas do espaço, tomado por peças produzidas em Tracunhaém, município da Mata Norte pernambucana.



E o mural do artista visual Glauber Arbos também se destaca na decoração, além de obras de Mestre Zuza, também da Terra do Barro, Tracunhaém.



SERVIÇO

Restaurante O Terra

Onde: Rua Padre Carapuceiro, 777, Boa Viagem (Shopping Recife)

Funcionamento de segunda a sábado, das 11h30 até a meia-noite; domingos, das 11h30 às 22h

Informações: @terrarestaurante.ar

