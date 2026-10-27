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Gastronomia Restaurante Terra, em Boa Viagem, apresenta novidades no cardápio; confira Receitas assinadas por Pedro Godoy valorizam o uso de ingredientes brasileiros no cardápio

O Restaurante Terra, no Parque Gourmet do Shopping Recife, está com novos pratos no cardápio. As produções assinadas pelo chef Pedro Godoy confirmam a intenção de ter um menu que percorre o Brasil com amplo uso de ingredientes.

Segundo a divulgação da casa, entre os destaques está o camarão tropical, gratinado no abacaxi com queijo de coalho e acompanhado de arroz de castanha de caju.

Outra opção é o polvo à galega, que combina macaxeira, páprica defumada, aïoli de pimenta e limão-siciliano. Já o espaguete de frutos do mar vem com camarão, polvo e peixe empanado ao molho pomodoro, finalizado com farofa crocante de alho. Nas carnes, a costela assada lentamente é servida com aligot.

A lista segue com arrumadinho de charque, acompanhado de tropeiro de milho e feijão verde, vinagrete e creme de macaxeira com catupiry.

Por fim, a panelinha de cookie reúne ganache de chocolate, sorvete de fior di latte, caramelo salgado e farofa crocante de sucrilhos.

A programação semanal ganha ainda o prato do dia, elaborado por Pedro Godoy, com uma preparação diferente a cada dia.



Menu executivo

Outra novidade recente é a extensão do menu executivo, que passa a ser oferecido no almoço de segunda a sexta-feira e, diariamente, no jantar, exceto nos feriados.

As produções incluem costelinha de porco ao molho roti de goiaba, acompanhada de torresminho e arroz meloso de linguiça com milho e queijo de coalho, e a sobrecoxa de frango preparada na brasa, servida com penne ao molho de parmesão, bacon, cogumelos e espinafre.

Restaurant Week

Em paralelo ao cardápio oficial, o Terra também participa do Festival Recife Restaurant Week, que oferece menu completo, com entrada, prato principal e sobremesa, por R$ 95, até 15 de novembro. Para quem prefere pedir apenas o prato principal, os valores começam em R$ 65.

Serviço

Restaurante Terra

Menu executivo: almoço de segunda a sexta-feira e jantar todos os dias, exceto feriados.

Menu completo do Recife Restaurant Week: R$ 95, com entrada, prato principal e sobremesa.

Pratos principais individuais: a partir de R$ 65.

Informações e reservas: (81) 99933-3861

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