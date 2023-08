A- A+

DIA DOS PAIS Restaurante Tulasi contará com pratos para família em homenagem ao Dia dos Pais; saiba mais As opções também incluem pratos veganos

Com o Dia dos Pais chegando, domingo (13), o Tulasi (bistrô, café, bar de ostras e mercado de produtos naturais) contará com um almoço repleto de pratos cheios de sabor.

Especialmente na data, o chef Lucas Muniz elabora um menu com toda a família em mente. As opções incluem dois pratos veganos, sendo o Vegano Folha (R$95,00 por pessoa) e Vegano Caule (R$82,00 por pessoa), uma opção com carnes (R$110,00 por pessoa) e uma para compartilhar (R$215,00 por pessoa). Todas acompanham entrada, prato principal e sobremesa.

Serviço:

Dia dos Pais no Tulasi

Onde: Av. Conselheiro Aguiar, nº 1313, Pina - Recife, PE

Quando: Domingo (13), das 9h às 16h

Mais informações: @tulasimercadoorganico, ou 81.9.9257-7558/ 81.9.8270.8000

