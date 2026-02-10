A- A+

massas Restaurante Vasto aposta nas massas artesanais e amplia cardápio no Recife Pratos tradicionais, como fettuccine e nhoque são o ponto alto do menu

Conhecido por oferecer cardápio variado, com pratos inspirados em várias culturas culinárias, o Vasto acaba de reforçar a categoria de massas que, segundo o restaurante, são produzidas artesanalmente, assim como os molhos que acompanham as criações.

A casa fica no piso térreo do Shopping Recife, em Boa Viagem, Zona Sul do Recife, e tem entrada junto ao Coco Bambu - do mesmo grupo societário.

Entre os reforços, os destaques ficam por conta do fettuccine fresco ao molho de tomate e camarão grelhado (R$ 62,90), o fettuccine fresco ao molho rosé com salmão grelhado (R$ 69,90) e o tagliarini fresco ao molho bolonhesa da casa (R$ 49,90).

Os nhoques são servidos com molho bolonhesa e fonduta de molho branco (R$ 49,90) e regado com molho de tomate, guarnecido com salmão grelhado (R$ 69,90).

O polpetone da casa ao molho de tomate com muçarela gratinada (R$ 49,90) também está no rol de estreias. Os pratos são individuais.

“As massas sempre fizeram parte da identidade do Vasto. Esse novo menu aprofunda esse conceito, com receitas que respeitam a tradição, mas dialogam com o paladar atual”, comenta o empresário Tércio Santos, sócio do restaurante.

SERVIÇO

Vasto Restaurante

Onde: piso térreo do Shopping Recife, com acesso pela mesma entrada do Coco Bambu

Instagram: @vastorecife



*Com informações da assessoria de imprensa

