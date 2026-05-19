Prato de R$ 926 e jogador como sócio: saiba como é o restaurante em que Vini Jr e Virginia brigaram

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Vini Jr conhece bem o restaurante 61.sixtyone, em Madri, na Espanha. Empreendimento que tem o jogador como um dos principais sócios, a casa que oferece comida "artística" — um dos drinques, por exemplo, é servido com a reprodução de uma obra de Banksy por cima do líquido — é endereço frequente do esportista à noite.

O local, aliás, era uma espécie de "xodó" entre Vini Jr e Virginia Fonseca. Sempre que a influenciadora digital viajava para a capital espanhola, lá estavam os dois no lugar descolado, que tem uma pista de dança com discotecagem. E, bem, foi ali que ambos se desentenderam, logo após uma partida do Real Madrid, e decidiram colocar um ponto final no relacionamento, na última quinta-feira (14).

Uma mensagem recebida durante um jantar teria marcado a crise definitiva entre o casal. Segundo pessoas próximas ao ex-casal, o encontro a dois se transformou numa discussão marcada por desconfiança, tensão e desgaste emocional, o que teria chamado a atenção de outros clientes. O clima, que já vinha abalado por rumores envolvendo o jogador, teria piorado de vez após a influenciadora visualizar uma notificação no celular do atleta.



Durante a noite, uma mensagem apareceu na tela do aparelho de Vini Jr com o texto "Saudades" acompanhado de um emoji de coração. Ao notar a notificação, Virgínia questionou quem havia enviado o conteúdo, o que deu início a um momento de desconforto ainda no local, diante de outras pessoas que estavam no restaurante. As informações foram publicadas pelo site "Leo Dias".



Quarte-general de Vini Jr e seus "parças", o restaurante com entrada discreta — uma porta quase invisível na Calle José Abascal, no bairro nobre de Chamberí — funciona também como um clube noturno. Sim, a proposta por ali, sempre, é oferecer jantar e uma pequena pista de dança para os clientes "se jogarem" ao som de DJs. Tanto que o endereço só funciona a partir das 19h (até madrugada adentro). Não raro, Vini Jr leva parte dos colegas do Real Madrid para o lugar.



O menu, comandado pelo chef Franco Franceschini, é variado. A média de preço, por pessoa, segundo a casa, figura em cerca de R$ 600. Há opções de entrada como endívias grelhadas (por R$ 99) e Costelinhas de Angus na brasa (R$ 118). Outros pratos de destaque são o filé de robalo com funcho (R$ 222) e o hambúrguer de Wagyu (R$ 185). A iguaria mais cara é a tira de assado de Wagyu (R$ 926, com um quilo da peça).

O que aconteceu entre Vini Jr e Virginia?

Segundo relatos, a briga entre Vini Jr e Virginia não terminou no restaurante. Já na mansão do jogador, a discussão teria continuado em tom mais intenso. A influenciadora digital queria acessar o celular do atacante para entender o contexto da troca de mensagens, enquanto o atleta insistia que não havia qualquer envolvimento amoroso ou situação comprometedora com a mulher que havia mandado a mensagem em questão no celular.



O impasse aumentou quando Virgínia percebeu que a conversa com a autora da mensagem não aparecia mais no aparelho. Vini Jr., por sua vez, teria afirmado que não mantinha contato com a mulher havia anos e sustentado que a mensagem foi enviada de forma aleatória. O jogador também negou ter apagado qualquer conversa e reforçou que não existia nada além da notificação vista pela empresária.

O episódio aconteceu em meio a um cenário já delicado para o casal. Desde o início do relacionamento, rumores sobre possíveis traições envolvendo o atacante circulavam nos bastidores e frequentemente ganhavam repercussão nas redes sociais. Entre as especulações, estavam informações de que mulheres teriam viajado a Madri para encontrar o atleta, situação posteriormente atribuída, pela equipe do jogador, a convites feitos por amigos próximos.

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