Restaurante Voar é finalista do Melhores da Taça 2023

O restaurante Voar, que funciona em Boa Viagem, é finalista do prêmio nacional Melhores da Taça 2023, por sua carta de drinks. A indicação é da revista Prazeres da Mesa, que valoriza as melhores cartas de cerveja, vinho, bebidas e drinques do Brasil. Responsável pela carta de drinks do Voar, o bartender e mixologista Lucas Santos estará na premiação, que acontecerá na próxima terça (05), em São Paulo (SP).



“Voar é uma sensação de liberdade, de adrenalina, de surpresa, e buscamos traduzir tudo isso em coquetelaria de alto nível, com mixes de sabores impensáveis”, destaca Lucas, feliz com a indicação. O chef do Voar Pedro Godoy comemorou: “Ser finalista em mais uma premiação tão importante como o Melhores da Taça 2023 da Revista Prazeres da Mesa já é 'o grande prêmio'. Estar entre os finalistas em uma premiação tão concorrida já é uma honra imensa e um reconhecimento à dedicação da equipe do nosso top Lucas Santos”.



