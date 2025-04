A- A+

RIO DE JANEIRO Restaurante Yayá celebra Festival de São Jorge com programação no dia 23 de abril; saiba mais Noca Neto da Portela comanda apresentação da roda de samba na casa do Leme, que combina feijoada com as tradicionais batidinhas

O Festival de São Jorge chega ao Yayá Comidaria Pop Brasileira, da chef Andressa Cabral, na próxima quarta-feira (23) com uma novidade para a celebração do feriado do popular santo. O restaurante vai receber Noca Neto, neto do instrumentista Noca da Portela, para comandar uma roda de samba na ocasião.

''É com essa gastronomia situada no âmbito cultural que gosto de trabalhar", expressou a chef.

Na comemoração do padroeiro do estado do Rio de Janeiro, o restaurante Yayá Comidaria Pop vai confeccionar uma decoração inspirada em São Jorge, trazendo elementos que remetem ao santo.



No cardápio do evento, a chef Andressa Cabral vai preparar uma feijoada tradicional (R$ 65), além de oferecer coquetéis e as batidinhas da casa (R$ 19).

Chef Andressa Cabral. Crédito: Divulgação

''O Yayá é um espaço onde os fazeres ancestrais estão vivos, do preparo ao prato. Aqui, toda refeição carrega história, força e celebração, e nossa missão é criar experiências capazes de conectar a nossa audiência à cultura e à tradição que servimos todos os dias'', reiterou Andressa Cabral.

SERVIÇO

Festival de São Jorge com roda de samba com Noca Neto da Portela

Quando: 23 de abril, a partir das 13h

Onde: Yayá Comidaria Pop - Rua Gustavo Sampaio, 361, Leme, Rio de Janeiro

Mais informações: @yayacomidaria

