Restaurantes brasileiros entram na nova temporada de série sobre o Michelin
Evvai, em São Paulo, Madame Olympe e Oseille, ambos no Rio, integram produção para Apple TV
Prevista para estreiar no dia 25 de setembro, na Apple TV, a segunda temporada da série "Na Ponta da Faca: Bucando Estrelas Michelin" traz uma novidade que promete chamar atenção do público brasileiro. É que três restaurantes nacionais ganham destaque na produção que acompanha chefs e suas equipes durante o calendário anual do Guia Michelin.
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Entre os 16 estabelecimentos acompanhados no documentário estão o Evvai, em São Paulo, comandado pelo chef Luiz Filipe Souza e da Chef Confeiteira Bianca Mirabili, além dos cariocas Madame Olympe, de Claude Troisgros, e o Oseille, de Thomas Troisgros. O episódio com eles estará disponível no dia 9 de outubro.
Apresentada pelo especialista em gastronomia e viagens Jesse Burgess, a nova temporada chega com oito episódios oferecendo um conteúdo pouco conhecido do público em geral, com acesso aos bastidores de restaurantes premiados ao redor do mundo.
Na seleção brazuca, o Evvai é detentor das cobiçadas três estrelas - que é o reconhecimento máximo - tornando-se o primeiro da América Latina, ao lado do TUJU, a alcançar essa marca. Já o Madame Olympe representa a robustez gastronômica de Claude Troisgros, num projeto intimista que homenageia sua mãe. Enquanto o chef Thomas Troisgros vai além do legado da família com um restaurante no estilo balcão, o Oseille.
“Na Ponta da Faca: Buscando Estrelas Michelin” é produzida para Apple TV pela Studio Ramsay Global, uma empresa Fox Entertaiment. Gordon Ramsay, Lisa Edwards, Lorraine Charker-Phillips e Jill Greenwood assinam a produção executiva. A série é dirigida por James Callum.
Brasil
Madame Olympe
Oseille
Evvai
Reino Unido e Irlanda
Vraic
Ynyshir
Flórida, EUA
Calusso
COTOA
Stubborn Seed
França
Mallory Gabsi
Erre
Países Nórdicos
Adam Albin
Ekstedt
Alemanha
L.A. Jordan
tulus lotrek
Califórnia, EUA
Restaurant Naides
Troubadour Bread & Bistro
Assista ao trailer oficial: