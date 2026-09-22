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Restaurantes brasileiros entram na nova temporada de série sobre o Michelin

Evvai, em São Paulo, Madame Olympe e Oseille, ambos no Rio, integram produção para Apple TV

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Série documental mostra os bastidores de restaurantes premiadosSérie documental mostra os bastidores de restaurantes premiados - Foto: Apple TV/Divulgação

Prevista para estreiar no dia 25 de setembro, na Apple TV, a segunda temporada da série "Na Ponta da Faca: Bucando Estrelas Michelin" traz uma novidade que promete chamar atenção do público brasileiro. É que três restaurantes nacionais ganham destaque na produção que acompanha chefs e suas equipes durante o calendário anual do Guia Michelin.

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Entre os 16 estabelecimentos acompanhados no documentário estão o Evvai, em São Paulo, comandado pelo chef Luiz Filipe Souza e da Chef Confeiteira Bianca Mirabili, além dos cariocas Madame Olympe, de Claude Troisgros, e o Oseille, de Thomas Troisgros. O episódio com eles estará disponível no dia 9 de outubro.

Apresentada pelo especialista em gastronomia e viagens Jesse Burgess, a nova temporada chega com oito episódios oferecendo um conteúdo pouco conhecido do público em geral, com acesso aos bastidores de restaurantes premiados ao redor do mundo. 

Na seleção brazuca, o Evvai é detentor das cobiçadas três estrelas - que é o reconhecimento máximo - tornando-se o primeiro da América Latina, ao lado do TUJU, a alcançar essa marca. Já o Madame Olympe representa a robustez gastronômica de Claude Troisgros, num projeto intimista que homenageia sua mãe. Enquanto o chef Thomas Troisgros vai além do legado da família com um restaurante no estilo balcão, o Oseille.

“Na Ponta da Faca: Buscando Estrelas Michelin” é produzida para Apple TV pela Studio Ramsay Global, uma empresa Fox Entertaiment. Gordon Ramsay, Lisa Edwards, Lorraine Charker-Phillips e Jill Greenwood assinam a produção executiva. A série é dirigida por James Callum.

 
Brasil
Madame Olympe 
Oseille 
Evvai 

Reino Unido e Irlanda
Vraic 
Ynyshir 

Flórida, EUA
Calusso
COTOA
Stubborn Seed

França
Mallory Gabsi 
Erre 

Países Nórdicos
Adam Albin 
Ekstedt

Alemanha
L.A. Jordan 
tulus lotrek 

Califórnia, EUA
Restaurant Naides
Troubadour Bread & Bistro 

Assista ao trailer oficial:
 

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