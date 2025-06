A- A+

Todo 12 de junho é a mesma coisa: milhares de casais ficam mais românticos e fazem questão de comemorar o amor, afinal, é Dia dos Namorados! Os restaurantes também comemoram: é um dos dias de maior venda no ano. Ainda não escolheu o restaurante para levar o seu par? Então confira nossas dicas.

Brûlée Pâtisserie | Foto: Priscila Alcon/Divulgação

Brûlée Pâtisserie

A confeitaria-bistrô vai atender por ordem de chegada ao longo de todo o dia 12, exigindo reserva apenas para o jantar (19h). O menu romântico sairá por R$ 360 (casal), com três etapas - sendo entradas, pratos principais e sobremesa entremet individuais, sendo apenas a fondue de chocolate para compartilhar.



Entre as opções de pratos, o talharim de pistache com camarões gratinados, ao velouté de champanhe, e a pescada ao tapenade de azeitonas, risoto de tomate confit e manjericão são destaques.

Onde: avenida Rui Barbosa, 1105, Casarão Toyolex, Graças.

Reservas: (81) 2011-7498.

Instagram: @brulee.recife

Ca-já | Foto: Flow Creative/Divulgação

Cá-Já

O Cá-Já terá menu com cinco etapas assinado pelo chef Yuri Machado, simpaticamente batizado de "O Amor em 5 Capítulos", a R$ 190 por pessoa (sem bebidas). Recomenda-se fazer reserva para um dos horários: 19h, 20h ou 21h.



Os destaques de Yuri serão, sem dúvida, a entrada suflado de tapioca com creme de queijos e carne de sol, o orecchiette de sururu ao leite de coco e dendê e o cupim em cubos com guacamole, kale e farofa de tapioca crocante. O menu terá versão vegetariana.

Onde: rua Carneiro Vilela, 648, Aflitos.

Reservas: (81) 3126-0648.

Instagram: @vempracaja



Donna Massa

A casa, no Sítio Histórico de Olinda, vai servir jantar com menu fechado (entrada, principal e sobremesa), mais uma taça de vinho ou espumante por pessoa. O valor ficará em R$ 130 (pessoa) e R$ 250 (casal).



Entre as pedidas do cardápio, fettuccine com camarão ao molho de ervas e risoto de limão siciliano com filé ao molho de mostarda Dijon.

Onde: rua de São Bento, 274, Varadouro.

Reservas: (81) 9852-35138.

Instagram: @donnamassapizzaria

Restaurante Catamaran | Foto: Rodrigo Cavalcanti/Divulgação

Catamaran

O Catamaran vai promover uma noite completa, com tour em barco ou jantar à la carte ou, ainda, uma festa com bufê completo. O passeio de barco, com saxofonista, custa R$ 90 por pessoa.



Já o jantar completo (entrada, principal e sobremesa), no Espaço Varanda, sairá a R$ 165 (individual). Valor que inclui jantar e tour: R$ 235 por pessoa.



Onde: av. Cais de Santa Rita, s/n, São José.

Informações e reservas: (81) 99973-4077.

Instagram: @restaurantecatamaran

Restaurante Ponte Nova

Ponte Nova

Com gastrô de Joca Pontes, a casa é naturalmente romântica e vai oferecer ótimo menu fechado no dia 12. Além do amouse-bouche, entradas, principais e sobremesas à escolha, como o linguine em fonduta de parmesão e picadinho de trufas, lâminas de flank steak black angus, e o tataki de atum com lâminas de lombo do peixe grelhadas na manteiga de garrafa, creme de burrata e tartare de tomates. Valor individual: R$ 250.



Onde: rua do Cupim, 172, Graças.

Reservas: (81) 3327-7226.

Instagram: @ponte_nova



Quina do Futuro

Um dos melhores restaurantes do País, sob comando de André Saburó, vai servir jantar com entrada, pratos principais e sobremesas à escolha. Destaque para os principais: sushi degustação - 10 sushis selecionados pelo sushiman; Ebi Ebi - camarões salteados na manteiga, servidos com molho nitsuke e arroz de shimeji e Salmão Koi - pescado grelhado, servido com geleia de alho negro e arroz agridoce de cebolinha. Valor individual: R$ 259 (sem bebida). Reserva mediante pagamento de 50% até às 19h. Tolerância de 20 minutos; após esse horário será cobrada taxa de R$ 50 e o restante devolvido.



Onde: rua Xavier Marques, 134, Aflitos.

Reservas: (81) 3242-2553

Chiwake

O restaurante Chiwake, com menu sob assinatura do chef Biba Fernandes, traz como opções pratos da cozinha peruana (com entrada/prato principal/sobremesa), como o Menu Mi Sol - tendo como prato principal filé de peixe grelhado, concassé de tomate e arroz negro cremoso; o Menu Mi Corazón - prato principal carré de cordeiro ao molho agridoce com musseline de inhame; ou o Menu Mi Vida - prato principal são frutos do mar ao molho de vinho com rigattoni (inclui cerâmica do Prato da Boa Lembrança). Os preços vão de R$ 255 a R$ 345.



Onde: Rua da Hora, 820 – Espinheiro, Recife – PE

Informações: (81) 99185-7075

Chicama Noronha | Divulgação

Chicama Noronha

Será o primeiro Dia dos Namorados do Chicama na ilha e, para esse momentos tão especial, o restaurante preparou menus individuais com inspiração na gastronomia peruana. Todos incluem entrada de boas-vindas: taquito de atum com guacamole e tortilla com lagosta ao creme de ají. Fazem parte o Menu Sancho - com Cebiche Nikkei (entrada), Steak de atum com legumes braseados, musseline de macaxeira e molho asiático (principal) e Suspiro Limeño (sobremesa); o Menu Conceição - com Tentáculo de polvo com batata e camarão GG (entrada), lagosta e camarões GG com arroz negro ao molho huancaína (principal) e Merengue de morango (sobremesa). Valores entre R$ 420 e R$ 465.

Informações/reservas: (81) 99970-0509



Chicama Recife

O Chicama Recife, localizado no Cabanga Iate Clube, com sua romântica vista para o mar, oferece três menus individuais para esse Dia dos Namorados, todos acompanhados de taça de Chandon Brut. Entre os destaques, o Menu Maré Alta - com cebiche com salada de batata e chips (entrada), peixe grelhado com cogumelos, arroz de brócolis e batata crocante (principal) e mini chocolate dos deuses (sobremesa); e o Menu Ancorar - com sashimi de filé mignon com bolinho de macaxeira e queijo coalho (entrada), filé mignon ao molho de pitanga com batatas rústicas e musseline de macaxeira (principal) e mini suspiro limeño (sobremesa). Valores de R$ 225 a R$ 240.

Onde: Av. Eng. José Estelita, s/n – Cabanga Iate Clube, Recife – PE

Informações/reservas: (81) 99185-4177

Chicama Carneiros

À beira mar da agradável Praia dos Carneiros, o Chicama Carneiros oferece um menu para casais, em três etapas: entrada compartilhada, dois pratos principais e duas sobremesas, além de taça de espumante. As opções de entrada são cebiche com mini lulas crocantes e filé mignon com shitake e bolinho de macaxeira; o mix de frutos do mar com espaguete negro ou filé mignon gratinado com mini batatas e arroz de aspargos são as opções de prato principal (individuais); e para a sobremesa: cannoli de doce de leite ou mini cartola (individuais).

Onde: Pousada Praia dos Carneiros - Via Litorânea dos Carneiros, s/n, Tamandaré-PE

Informações: @chicamacarneiros

Patuá

Localizado no Sítio Histórico de Olinda, o Patuá oferece um cardápio especial para desfrutar em dupla, em menu que inclui couvert, entrada, dois pratos principais e duas sobremesas. Entre as opções, destaques para o creme de salmão com chips de batata-doce (couvert); mexilhões em molho de vinho e leite de coco (entrada); peixe e camarões ao molho de manga com arroz de brócolis ou filé mignon ao barbecue com arroz de costela (principal); bolo de rolo com sorvete de nata e goiaba ou cocada com sorvete e banana caramelizada (sobremesa). O valor é R$ 329 (casal).

Tutto Qui | Foto: Victor Muzzi/Divulgação

Tutto Qui

O jantar dos Namorados do Tutto Qui, em Casa Forte, promete clima intimista, à luz de velas e com sabores inspirados na cozinha italiana. O menu para duas pessoas inclui uma entrada para dividir, dois pratos principais e uma sobremesa para compartilhar.



Para a entrada, as opções são burrata com pesto e abacate, carpaccio de vitelo com amêndoas e mostarda, filé ao molho Prima Donna gratinado ou camarões sobre brioche e pesto; de prato principal, camarões com salada trufada, nhoque gratinado com Prima Donna, salmão com arroz negro ao molho de maracujá, camarões com risoto de pomodoro, tornedor com linguine ao queijo ou tornedor ao molho de frutas vermelhas com risoto. De sobremesa, tiramisù, tora de pistache ou creme de lottus com chocolate Callebaut. Valor: R$ 395,00 (casal)

Onde: Rua César Loureiro, 70, Casa Forte.

Informações: 81 98274.1263 | @tuttoqui.recife

Varanda | Foto: Victor Muzzi/Divulgação

Varanda

Prometendo charme intimista e deck a céu aberto, o Varanda Noronha celebra o Dia dos Namorados com jantar, a partir das 19h. O menu inclui entrada, prato principal e sobremesa, com uma garrafa de vinho Tarapacá Reserva (branco ou tinto) para o casal.

De entrada, tartar de camarões com manga e torradinhas de pastel. Já para opções de prato principal, nhoque de batata-doce com camarões e limão siciliano ou nhoque de batata-doce com carne de sol e molho de queijo bruleé (um por pessoa). A sobremesa é brownie de chocolate branco com sorvete de morango e morangos flambados. Valor: R$ 550 (casal)



Onde: Rua Major Costa, 130 - Vila do Trinta Fernando de Noronha

Informações: (81) 99824-4382 | @varandanoronha

Veja também