Restaurantes do Recife e Olinda oferecem cardápio especial na Semana Santa; confira o roteiro

Durante a Semana Santa, segundo a doutrina católica, a prática de jejum de carne vermelha e frango (que remetem aos vícios e defeitos do mundo material) traduz uma tradição faz aumentar a procura por peixes, considerados o alimento da vida para os cristãos.

O consumo de pescados e frutos do mar, aliás, tem crescido no Brasil e já ultrapassou a marca de 10,5 kg per capita, considerando o total produtivo médio de 2,15 milhões de toneladas, de acordo com dados da Seafood Brasil. Além da representar a Páscoa, essa proteína branca possibilita um leque receitas e pratos deliciosos, que vão da tilápia e pescada amarela ao tradicional bacalhau e outros frutos do mar que figuram nos cardápios de bares e restaurantes pernambucanos.

A editoria Sabores preparou um roteiro especial com diversas casas do Recife que oferece cardápio especial nesta Semana Santa.

Restaurantes com cardápio especial de Páscoa:

Pobre Juan

Entre os dias 25 e 31 de março, menu especial de Páscoa. De entrada, a sugestão é um carpaccio de salmão com molho secreto e raspas de limão siciliano (R$ 58). De prato principal, risoto de camarão e aspargos (R$ 178). Há opções de pratos separados ou o menu completo, que inclui uma taça de vinho (Chardonnay) para harmonizar, no valor de R$ 268.

Instagram: @restaurantepobrejuan

Endereço: Av. República do Líbano, 251 - Pina.



Trattoria da Dani

No domingo de Páscoa, o restaurante promove mais uma edição do Trattoria Mar em clima de verão italiano. Ao ar livre, com peixes e frutos do mar na parrilla. As opções do menu incluem caldinho de peixe (R$ 15), polvo com vinagrete e pimenta (R$ 140), pescada amarela para quatro pessoas (R$180) e o peixe frito para duas pessoas (R$ 69), além de espetinho de camarão (R$ 20) e opções de espetinho vegano de brócolis (R$ 14) e quiabo (R$ 12). Reservas pelo whatsapp (81) 99962.9964.

Instagram: @trattoriadadani

Endereço: Rua Conselheiro Peretti, 96 - Casa Amarela.

Catamaran

Em uma das vistas mais privilegiadas do Recife, a casa oferece como prato especial de Páscoa uma moqueca em três versões. O restaurante contará com programação musical no sábado (30) e domingo (31), a partir das 12h30, com a opção de passeio de catamaran, sempre às 16h, conduzido pelo coelhinho da Páscoa. Informações e reservas antecipadas no local, pelo site www.catamarantours.com.br, ou pelo whatsApp (81) 99973.4077.

Instagram: @restaurantecatamaran

Endereço: Av. Cais de Santa Rita SN - São José.

Patuá

Com visão panorâmica de duas cidades cidade, o restaurante Patuá, situado no Sítio Histórico de Olinda apresenta um cardápio especial de Páscoa, com destaque para o “De comer rezando”, um peixe ao molho de coco, farofa de banana e arroz de açafrão, por R$ 68.90 e o “Paz espiritual” (camarão ao molho de coco e maxixe e baião de dois cremoso com feijão verde), por R$ 72,90.

Instagram: @restaurantepatua

Endereço: Rua Bernardo Vieira de Melo, 79 Ribeira, Olinda.



O Poeta

O menu especial de Páscoa fica disponível no cardápio da casa durante a Semana Santa (exceto no domingo (31), no horário do almoço, das 11h às 15h. São quatro receitas protagonizadas por peixes e camarões. O tradicional bacalhau em duas versões: au gratin e crocante além do camarão “ao Capibaribe” com queijo manteiga e casquinha crocante em todo o prato, com farofa de jerimum e arroz aromático com castanhas torradas. Ambos os pratos custam R$ 43,90.

Instagram: @opoetarestaurante

Endereço: Avenida Rio Branco, 243, Bairro do Recife.



Pomodoro Caffè

No Domingo (31), a casa italiana apresenta um prato especial para o almoço - o Baccalà & Pasta Alla Mediterranea - com duas sugestões preparadas pelo Chef Duca Lapenda, ambas com o bacalhau gadus morhua, ambas por R$ 59. Destaque para o bacalhau do Porto em lascas salteado em azeite com cebolas, alho, pimentões coloridos e alcaparras envolvendo a pasta nero di seppia. Os lugares são limitados e as reservas devem ser feitas até as 13h, pelo whatsApp (81) 99650-7277 ou direct do perfil do instagram.

Instagram: @pomodoro_caffe

Endereço: Rua Capitão Rebelinho, 418, Pina.

Plaza Shopping

No Domingo de Páscoa (31), o Plaza Shopping separou algumas operações que estarão com pedidas especiais como os restaurantes Bonaparte e Donatário, na praça de alimentação, no piso L5.



No Bonaparte, destaque para o Ccamarão Costa Azul (R$35,90, o prato fechado com 500g), que tem camarões com fettuccine, brócolis e alho-poró puxados no azeite, ao molho de tomate, gratinados com queijos parmesão e muçarela. Outra proposta é o Camarão Monte Carlo (R$38,90, com 100g) com camarões empanados em farinha panko ao molho barbecue ou tropical de maracujá com manga. Acompanha três guarnições. Já a Tilápia Marselha (R$38,90, com 150g) é servida com filet de tilápia grelhado e molho à sua escolha. Também conta com três guarnições de acompanhamento.

No Donatário, a Pescada Grelhada (R$36,90, com 150g) é feita com filet de pescada amarela grelhado servido com molho à sua escolha e acompanhamento de três guarnições. O Camarão Tradição (R$35,90, com 100g) contempla camarões na manteiga de garrafa com tomate, creme de leite e coentro, além de creme de macaxeira e queijo coalho gratinado, e ainda três guarnições. O Camarão Parmegiana (R$34,90, com 100g) vem proposto com camarões empanados em massa tempurá ao molho de tomate com queijo muçarela gratinado. Acompanha três guarnições como arroz, batata frita, purê ou spaghetti, entre outros.

Instagram: @plazacasaforte

Site do Plaza Shopping.

Endereço: Rua Doutor João Santos Filho, 255 - Casa Forte



Parla Deli

A loja já está disponibilizando seus ovos gourmet para os clientes nas unidades localizadas nos bairros dos Aflitos, Casa Forte e Boa Viagem. Para esse ano, destaque para o ovo de Fini (focado no público infantil) e o feito com base na famosa torta dos Deuses, que leva um recheio especial no seu preparo. Ainda têm as opções de Ninho com Brownie, Chocolate 70%, Brigadeiro e Oreo. Os ovos gourmet da Parla Deli, são comercializados por R$ 76,90 a unidade.

Instagram: @parla_deli

Endereço: Av. Conselheiro Rosa e Silva, 1305 - Aflitos | Av. Conselheiro Aguiar, 1365 - Boa Viagem | Estrada das Ubaias, 147 - Casa Forte

