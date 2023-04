A- A+

Top 100 Restaurantes do Recife estão entre os 100 melhores do Brasil segundo a Revista Exame; veja ranking Jornalistas da Folha de Pernambuco representaram Pernambuco em júri composto por críticos de todo o país

A Revista Exame Casual divulgou, nesta quinta-feira (20), o ranking completo dos 100 Melhores Restaurantes do Brasil, e quatro estabelecimentos recifenses aparecem entre os eleitos.

A Taberna Japonesa Quina do Futuro, localizado no bairro dos Aflitos, liderado pelo sushiman André Saburó Matsumoto, foi o pernambucano melhor rankeado pelo júri, formado por 64 críticos e influenciadores de gastronomia de todo o país, ocupando a 13ª posição.

O 61ª lugar foi ocupado pelo Voar, inaugurado em 2022 em Boa Viagem, seguido pelo São Pedro, comandado pelo chef Thiago Chagas, aparecendo na 62ª posição. O restaurante Arvo, localizado no bairro do Torreão, fecha a participação pernambucana na lista, em 72º.

Doze estados e quinze cidades são representados no ranking, mas a maioria dos eleitos vem do estado de São Paulo, incluindo o primeiro lugar: A Casa do Porco, fundada pelos chefs Jefferson Rueda e Janaína Torres Rueda, eleito pela segunda vez o melhor restaurante do país. O empreendimento já apareceu na sétima colocação entre os 50 Melhores Restaurantes do Mundo, além de figurar em quarto lugar entre os melhores da América Latina.

Entre os 64 renomados críticos de gastronomia compondo o corpo de jurados, os jornalistas da Folha de Pernambuco Edi Souza, repórter e crítico do caderno de Sabores, e Vanessa Lins, editora dos cadernos Sabores e Cultura+, são os únicos representantes do estado de Pernambuco.

Confira o ranking completo dos 100 Melhores Restaurantes do Brasil pela Revista Exame Casual:

1. A Casa do Porco, São Paulo

2. Lasai, Rio de Janeiro

3. Oteque, Rio de Janeiro

4. Origem, Salvador

5. Maní, São Paulo

6. Manga, Salvador

7. Metzi, São Paulo

8. Charco, São Paulo

9. Nelita, São Paulo

10. Glouton, Belo Horizonte

11. Notiê, São Paulo

12. D.O.M., São Paulo

12. Fame Osteria, São Paulo

13. Taberna Japonesa Quina do Futuro, Recife

14. Shihoma Pasta Fresca, São Paulo

15. Evvai, São Paulo

15. Mocotó, São Paulo

16. Cipriani, Rio de Janeiro

17. Valle Rustico, Garibaldi (RS)

18. Murakami, São Paulo

19. Manu, Curitiba

20. Cepa, São Paulo

21. Ocyá, Rio de Janeiro

21. Pacato, Belo Horizonte

21. Tanit, São Paulo

22. Osso, São Paulo

23. Xapuri, Belo Horizonte

24. Escama, Rio de Janeiro

24. Fasano, São Paulo

25. Corrutela, São Paulo

26. Cais, São Paulo

27. Lilia, Rio de Janeiro

28. 74, Búzios (RJ)

29. Rocka,Búzios (RJ)

30. Jiquitaia, São Paulo

30. Mesa do Lado, Rio de Janeiro

30. Picchi, São Paulo

31. Íz, Goiânia

32. Cozinha Tupis, Belo Horizonte

32. Igor, Curitiba

33. Caxiri, Manaus

33. Dona Mariquita, Salvador

34. Aizomê, São Paulo

34. Barú Marisquería, São Paulo

34. Capincho, Porto Alegre

35. Sult, São Paulo

35. Votre Brasserie, São Paulo

36. Preto, São Paulo

37. Punk Cuisine, Curitiba

38. Makoto San, São Paulo

39. Komah, São Paulo

40. Grado, Rio de Janeiro

41. Kan Suke, São Paulo

42. Florestal, Belo Horizonte

43. Chez Claude, São Paulo/Rio de Janeiro

44. Cora, São Paulo

45. Birosca S2, Belo Horizonte

46. Oro, Rio de Janeiro

47. Président, São Paulo

48. Tragaluz, Tiradentes (MG)

49. Jun Sakamoto, São Paulo

49. Kuro, São Paulo

50. Arturito, São Paulo

50. K.sa, Curitiba

50. Obst., Curitiba

51. Gero Rio, Rio de Janeiro

52. De Segunda, São Paulo

53. Banzeiro, São Paulo/Manaus

54. Carvão, Salvador

55. Sud, o Pássaro Verde, Rio de Janeiro

56. Remanso do Peixe , Belém

57. Guri, Porto Alegre

57. Ostradamus, Florianópolis

58. Zoi, Fortaleza

59. Xavier, Porto Alegre

60. Turi, Belo Horizonte

61. Voar, Recife

62. São Pedro, Recife

63. Osteria Della Colombina, Garibaldi (RS)

64. Ristorantino, São Paulo

65. Cuia, São Paulo

66. Casa do Saulo, Santarém (PA)

67. Gajos D’Ouro, Rio de Janeiro

67. Nino Cucina, São Paulo

68. Borgo Mooca, São Paulo

68. Camélia Òdòdó, São Paulo

69. Haru, Rio de Janeiro

70. Hashi, Porto Alegre

71. Babbo Osteria, Rio de Janeiro

72. Amado, Salvador

72. Arvo, Recife

73. Kinoshita, São Paulo

74. Tasca da Esquina, São Paulo

75. Tangará Jean-Georges, São Paulo

76. Modern Mamma Osteria, São Paulo

77. Casa de Tereza, Salvador

78. Imma, São Paulo

79. Donna, São Paulo

80. Nōsu, São Paulo

81. Preta, Salvador

*Em caso de empate, os restaurantes foram dispostos em ordem alfabética.

