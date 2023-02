Restaurantes Entre Amigos recepcionam clientes com mini orquestras de frevo

A- A+

Quem for a uma das unidades dos restaurantes Entre Amigos - em Boa Viagem, Pina ou no Espinheiro - vai se deparar com minis orquestras de frevo recepcionando os frequentadores durante o período da Folia de Momo.

A partir deste sábado (18) até a terça-feira (21), os três restaurantes do grupo serão animados por frevos e marchinhas de Carnaval, nos horários das 13h às 16h e das 19h30 às 23h.









Além disso, no período haverá lançamento de novos drinks, com o mixologista Luciano Guimaraes à frente. Recreação infantil no parquinho também integra a programação das unidades.

Para os pequenos, as oficinas no parquinho vão ser ministradas pele Pé Repete Entretenimento. Confecção de máscaras, camarim com penteados e tranças, além de pinturas artísticas e tatuagens prometem animar frequentadores mirins dos restaurante - que vai promover também o Baile dos Amikguinhos.



As atividades vão acontecer durantes todos os dias de folia, das 12h30 às 15h30 e das 19h às 22h. O acesso custa R$ 14.



Kits Carnaval

Para os clientes dos restaurantes, no decorrer de todo o mês de fevereiro, será ofertada uma taça acrílica de Tanqueray ou um copo plástico da Smirnoff, com cordão, glitter e ventarola personalizada para o Carnaval, a cada dois drinks consumidos das marcas.



Serviço

Restaurantes Entre Amigos com Mini Orquestras de Frevo



A partir deste sábado (18) até a terça-feira, 21 de fevereiro

Unidades Boa Viagem (Rua Marquêss de Valença, 30); Pina (Av. Boa Viagem, 760) e Espinheiro (Rua da Hora, 695)

Informações: 81 3312-1000

