Sabores Restaurantes pernambucanos concorrem ao Prêmio Melhores da Gastronomia de 2023; confira indicados 20ª edição da Premiação da revista Prazeres da Mesa destaca restaurantes de todo o país em 39 categorias; Arvo e Quina do Futuro concorrem a "Restaurante do Ano - Região Nordeste"

Dois restaurantes pernambucanos estão entre os indicados na 20ª edição do Prêmio Melhores da Gastronomia de 2023, da revista Prazeres da Mesa. Quina do Futuro e Arvo concorrem na categoria "Restaurante do Ano - Região Nordeste". A cerimônia vai acontecer dia 28 de junho, durante a comemoração do aniversário de duas décadas da revista.



"Quando a gente lançou, pensei que ficaríamos entre as quatro principais publicações. No nosso segundo número, já éramos a segunda maior do Brasil e, em três anos, a primeira", relata um dos sócios da revista, Ricardo Castilho. São duas décadas de publicação ininterrupta - o único caso de um veículo gastronômico na imprensa brasileira que nunca deixou de circular.



A festa e o prêmio serão realizados no Memorial da América Latina, em São Paulo, com coquetel de abertura assinado pelos chefs que concorrem na categoria de Melhor Banqueteiro e show acústico do Nasi, vocalista da banda Ira!. O evento deve receber 800 convidados para comemorar os 20 anos de trajetória e brindar aos vencedores dessa edição histórica do Melhores da Gastronomia.

Prêmio Melhores da Gastronomia

A premiação anual é a única do país que contempla todo o território nacional, destacando não apenas os melhores do Brasil, mas de cada região. Um colégio composto por jornalistas, chefs e profissionais da área elege os finalistas das 39 categorias, o voto é aberto ao público, que escolhe os vencedores (no ano passado, quase 38 mil pessoas participaram). "Mas todos são vencedores porque já foram apontados como os melhores pelo conjunto de especialistas", lembra a sócia Mariella Lazaretti.

Com assinatura da Chandon e patrocínio de marcas como Três Corações e Barilla, o prêmio vai anunciar ainda quatro categorias à parte: Restaurateur do Ano e Conjunto da Obra, escolhidos por uma pesquisa da Egg em parceria com a revista, e Personalidade da Gastronomia e Responsabilidade Social na Gastronomia, eleitos pela própria equipe da Prazeres da Mesa a partir de muito estudo e observação sobre a atuação dos profissionais da área ao longo do ano.

Entre os destaques, seis estabelecimentos concorrem a Melhor Restaurante do Ano - Evvai e Maní de São Paulo, Lasai e Oteque do Rio de Janeiro e Manga e Origem de Salvador. Na categoria de Chef do Ano, o público vai escolher entre Alberto Landgraf (Oteque - RJ), Ian Baiocchi (Íz Restaurante, 1929 Trattoria e Alata Sorvetes - GO), Luiz Filipe Souza (Evvai - SP), Onildo Rocha (Notiê - SP), Rafael Costa e Silva (Lasai - RJ) e Tuca Mezzomo (Charco - SP). A relação completa de categorias e finalistas segue abaixo. Para quem quiser ajudar a eleger seus estabelecimentos e chefs favoritos, ainda dá tempo: a votação se encerra no dia 7 de junho.

Duas décadas à mesa

Lançada em 2003, a Prazeres da Mesa é comandada pelos sócios Ricardo Castilho, Mariella Lazaretti, Georges Schnyder e Claudia Esquilante e faz parte do núcleo de gastronomia Mundo Mesa. A publicação mensal já abraçou o setor de eventos no primeiro ano de vida, com a realização do Mesa ao Vivo (na época chamado de Prazeres da Mesa ao Vivo), que sempre teve a diversidade como grande diferencial: o circuito descentralizou a gastronomia do eixo Rio-São Paulo para apresentar também talentos, produtos e o savoir-faire de diferentes regiões do país, como Bahia, Espírito Santo, Minas Gerais, Rio Grande do Sul e Brasília.

Depois vieram o congresso internacional Mesa Tendências, os Jantares Magnos, o festival gratuito Farofa do Brasil, aberto ao público, o Brasa no Mesa, o programa Rotas Gastronômicas de São Paulo e o fórum Mesa Regeneração. A semana Mesa São Paulo, que hoje agrega todas essas iniciativas em um mega evento anual, tornou-se referência da gastronomia no Brasil. No total, são cerca de 20 eventos proprietários por ano realizados pela Prazeres da Mesa. A força do nome da revista também trouxe os maiores chefs do mundo para o país, como Massimo Bottura, Alain Ducasse, Ferran Adrià, Joan Roca, Gaggan Anand, Francis Mallmann, Michel Bras, Virgilio Martínez, Pía León e Mitsuharu "Micha" Tsumura.

"É uma revista de gastronomia que não fala só de comida, mas de comida como cadeia alimentar. Virou um hub, um pólo de apoio e de referência para todos que trabalham a favor da comida de verdade, da gastronomia de inclusão", diz Mariella. Castilho acrescenta que a missão sempre foi mostrar o Brasil como um todo e criar conexões entre os profissionais de cada pedacinho do país, o que serviu de estímulo para que eles mesmos começassem a fazer intercâmbios. "No primeiro número a gente já veio com matéria do Amapá, de Manaus, de Minas, de São Paulo, do Rio Grande do Sul. E foi repetindo isso ao longo dos 20 anos. Acho que o grande sucesso foi ter apresentado o Brasil para o Brasil", define.

Restaurante do Ano

Evvai, São Paulo (SP) Lasai, Rio de Janeiro (RJ) Manga, Salvador (BA) Maní, São Paulo (SP) Origem, Salvador (BA) Oteque, Rio de Janeiro (RJ)

Restaurante do Ano - Região Nordeste

Amado, Salvador (BA) Arvo, Recife (PE) Casa de Tereza, Salvador (BA) Manga, Salvador (BA) Origem, Salvador (BA) Quina do Futuro, Recife (PE)

Restaurante do Ano - Região Centro-Oeste

1929 Trattoria Moderna, Goiânia (GO) Authoral, Brasília (DF) Casa Baco, Brasília (DF) Cozinha do Cavaleiro, Chapada dos Veadeiros (GO) Íz Restaurante, Goiânia (GO) Mahalo Cozinha Criativa, Cuiabá (MT)

Restaurante do Ano - Região Norte

Banzeiro, Manaus (AM) Casa do Saulo, Alter do Chão (PA) Caxiri, Cozinha Amazônica, Manaus (AM) Manjar das Garças, Belém (PA) Remanso do Peixe, Belém (PA) Santa Chicória, Belém (PA)



Restaurante do Ano - Região Sul

Capincho, Porto Alegre (RS) Dudu, Balneário Camboriú (SC) Guri, Vale dos Vinhedos (RS) K.sa Restaurante, Curitiba (PR) Manu, Curitiba (PR) Valle Rústico, Garibaldi (RS)

Restaurante do Ano - Região Sudeste

Evvai, São Paulo (SP) Glouton, Belo Horizonte (MG) Lasai, Rio de Janeiro (RJ) Metzi, São Paulo (SP) Nelita, São Paulo (SP) Oteque, Rio de Janeiro (RJ)

Chef do Ano

Alberto Landgraf, Oteque (RJ) Ian Baiocchi, Íz Restaurante, 1929 Trattoria; Alata Sorvetes (GO) Luiz Filipe Souza, Evvai (SP) Onildo Rocha, Notiê (SP) Rafael Costa e Silva, Lasai (RJ) Tuca Mezzomo, Charco (SP)

Chef Revelação

Bia Freitas, Pasta Shihoma (SP) Gabriel Coelho e Júlia Tricate, De Segunda (SP) Gerônimo Athuel, Ocya (RJ) Giovanna Grossi, Animus (SP) Mauricio Santi, Ping Yang (SP) Pedro Godoy, Arvo (PE)

Profissional de Culinária Japonesa

André Saburo, Quina do Futuro, Sushi Yoshi, Sumô, Tokyo's (PE) Cristiano Komiya, New Koto (DF) Ken Mizumoto, Shin Zushi (SP) Telma Shiraishi, Aizomê (SP) Tsuyoshi Murakami, Murakami (SP) Willian Seije Enokizono, Maza (SP)

Assador do Ano

Edvaldo Caribé, Consultor (PA) Ligia Karazawa, Consultora (SP) Marcos Livi, Grupo Bah (SP e RS) Paula Labaki, Consultora (SP) Priscila Deus, Pobre Juan (SP) Tom Penafiel, Chimi Parrilla (SP)

Pizzaria do Ano

Baco Pizzaria, Brasília (DF) Carlos Pizza, São Paulo (SP) Ella Pizzaria, Rio de Janeiro (RJ) Ferro e Farinha, Rio de Janeiro (RJ) Leggera, São Paulo (SP) Veridiana, São Paulo (SP)

Chef Pâtissier

Diego Lozano, Levena (SP) Kafe Bassi, Manga (BA) Henrique Rossanelli, Absurda (RJ) Lisiane Arouca, Grupo Origem (BA) Pedro Frade, Vila Anália e consultorias (SP) Rafael Protti, Crime Pastry Shop, (SP)

Banqueteiro do Ano

Eudes Assis, Taioba Gastronomia (SP) Ivan Santinho, La Cura (SP) Joyce Dabbah, L'Épicerie (SP) Leila Malouf, Buffet Leila Malouf (MT) Morena Leite, Capim Santo, (SP) Viko Tangoda, Viko Gastronomia (SP)

Novidade do Ano

Goya Zushi, São Paulo (SP) Mag Market, São Paulo (SP) Ocyá, Rio de Janeiro (RJ) Ping Yang Thai Bar & Food, São Paulo (SP) Preto Cozinha, São Paulo (SP)

Melhor Casa de Carnes

Barbacoa, São Paulo (SP) Cór, São Paulo (SP) De Betti, São Paulo (SP) Martin Fierro São Paulo (SP) NB Steak, São Paulo (SP) e Porto Alegre (RS) Osso, São Paulo (SP)

Restaurante Vegetariano do Ano

31 Restaurante, São Paulo (SP) Banana Verde, São Paulo (SP) Camelia Ododo, São Paulo (SP) Quincho, São Paulo (SP) Teva, Rio de Janeiro (RJ)

Restaurante de Cozinha Brasileira

Banzeiro, São Paulo (SP) Dona Mariquita, Salvador (BA) Jiquitaia, São Paulo (SP) Lobozó, São Paulo (SP) Notiê, São Paulo (SP) Tordesilhas, São Paulo (SP)

Restaurante de Cozinha Latino-Americana

Ama.zo – Cozinha Peruana, São Paulo (SP) Barú Marisquería, São Paulo (SP) Chiwake, Recife (PE) Mescla, São Paulo (SP) Metzi, São Paulo (SP) Taypa, Brasília (DF)

Brigada de Ouro

A Casa do Porco, São Paulo (SP) Chez Claude, São Paulo (SP) Evvai, São Paulo (SP) Lasai, Rio de Janeiro (RJ) Oteque, Rio de Janeiro (RJ)

Melhor Café da Manhã

Botanikafé, São Paulo (SP) Café 18 do Forte, Rio de Janeiro (RJ) Fabrique Pães, São Paulo (SP) Futuro Refeitório, São Paulo (SP) Padoca do Maní, São Paulo (SP) Palacio Tangará, São Paulo (SP)

Melhor Doceria

Absurda Confeitaria, Rio de Janeiro (RJ) Casaria, São Paulo (SP) Crime Pastry Shop, São Paulo (SP) Dama, São Paulo (SP) Mag Market, São Paulo (SP) Marília Zylbersztajn, São Paulo (SP)

Melhor Sorveteria

Alata, Goiânia (GO) Frida & Mina, São Paulo (SP) Mi Garba Gelateria, Belo Horizonte (MG) Momo Gelato, São Paulo (SP) Mooi Mooi, São Paulo (SP) Pinguina, São Paulo (SP)

Livro do Ano

67 Receitas com Mel de Abelhas Nativas, Instituto ATA Conversas acerca do Vinho, Gabriela Monteleone Da Botica ao Boteco, Néli Pereira Ramen/Lámen, Jo Takahashi

Melhor Feijoada

Bar do Biu, São Paulo (SP) Bar do Mineiro, Rio de Janeiro (RJ) Bolinha, São Paulo (SP) Rubaiyat, São Paulo (SP), Rio de Janeiro (RJ) e Brasília (DF) Tordesilhas, São Paulo (SP) Verissimo, São Paulo (SP)

Melhor Hambúrguer

Bullguer São Paulo, Campinas (SP) Clan BBQ, Rio de Janeiro (RJ) Chincho Gordo, Brasília (DF) Meats, São Paulo (SP) Pão com Carne, São Paulo (SP) T.T. Burger, Rio de Janeiro (RJ)

Melhor Coxinha

Bar da Dona Onça, São Paulo (SP) Frangó, São Paulo (SP) Ofner, São Paulo (SP) Padaria Real, Sorocaba (SP) Toca do Chopp, Brasília (DF) Veloso, São Paulo (SP)

Melhor Padaria

Castália Artesanal, Brasília (DF) Fabrique, São Paulo (SP) Iza Padaria Artesanal, São Paulo (SP) Padoca do Maní, São Paulo (SP) The Slow Bakery, Rio de Janeiro (RJ) Zestzing Padaria Artesanal, São Paulo (SP)

Melhor Cafeteria

Acervo Café, Brasília (DF) Café ao Léu, Rio de Janeiro (RJ) Coffee Lab, São Paulo (SP) Latitude 13, Salvador (BA) Los Baristas, Brasília (DF) Um Coffee Co, São Paulo (SP)

Artesão da Gastronomia (pequeno produtor de alimentos)

A Table Charcutaria, São Paulo (SP) Fazenda Atalaia, Amparo (SP) Mbee, Atibaia (SP) Porco Real, Areiópolis (SP) Projeto A.Mar, Ilhabela (SP) Sítio Samambaia, Brasília (DF) Yaguara Ecológico, Taquaritinga do Norte (PE)

Artesão da Gastronomia (produtor de objetos de cozinha)

1900 Wood Shop (tábuas de madeira), Jundiaí (SP) Atelier Muriqui (cerâmicas), São Paulo (SP) Carol Lamaita (cerâmicas), São Paulo (SP) Daniel Castelli (tábuas de madeira), Canela (RS) Hideko Honma (cerâmicas), São Paulo (SP) Olaria Paulistana (cerâmicas), São Paulo (SP)

Experiência Gastronômica Que Encanta pelo Conjunto

Evvai São Paulo (SP) Lasai, Rio de Janeiro (RJ) Manga, Salvador (BA) Na Mata, Chapada dos Veadeiros (GO) Ocyá, Rio de Janeiro (RJ) Parador Hampel, São Francisco de Paula (RS)

Melhor Roteiro Gastronômico Fora das Capitais

Alter do Chão, Pará Búzios, Rio de Janeiro Serra da Mantiqueira, São Paulo Chapada Diamantina, Bahia Tiradentes, Minas Gerais Vale dos Vinhedos/Bento Gonçalves, Rio Grande do Sul

Melhor Hotel de Negócios no Brasil

B Hotel, Brasília (DF) Emiliano, São Paulo (SP) Fasano, São Paulo (SP) Grand Hyatt, São Paulo (SP) Nomaa, Curitiba (PR) Rosewood, São Paulo (SP)

Melhor Hotel para Ir a Dois no Brasil

Casas Brancas Boutique Hotel & Spa, Búzios (RJ) Copacabana Palace, Rio de Janeiro (RJ) Fasano, Angra dos Reis (RJ) Palácio Tangará, São Paulo (SP) Provence Cottage & Bistrô, Monte Verde (MG) Ponta dos Ganchos, Governador Celso Ramos (SC)

Melhor Hotel de Praia no Brasil

Aldeia Beijupirá Hotel Boutique, Porto de Pedras (AL) Casana, Praia do Preá (CE) Casas Brancas Boutique Hotel & Spa, Búzios (RJ) Fasano, Angra dos Reis (RJ) Nannai, Muro Alto (PE) Txai Resort, Itacaré (BA) TW Guaimbé, Ilhabela (SP)

Melhor Hotel de Montanha no Brasil

Botanique, Campos do Jordão (SP) Cantos e Contos, Monte Verde (MG) Casa Marambaia, Petrópolis (RJ) Colline de France, Gramado (RS) Morada dos Canyons, Serra do Faxinal (SC) Parador Hampel, São Francisco de Paula (RS)

Melhor Restaurante de Hotel no Brasil

74 Restaurant, Casas Brancas, Búzios (RJ) Cipriani, Copacabana Palace, Rio de Janeiro (RJ) Fasano, Fasano, São Paulo (SP) Marine, Fairmont, Rio de Janeiro (RJ) Tangará Jean-Georges, Palácio Tangará, São Paulo (SP) Taraz, Rosewood, São Paulo (SP)

Melhor Resort no Brasil

Belmond Hotel das Cataratas, Foz do Iguaçu (PR) Carmel Taíba Exclusive Resort, São Gonçalo do Amarante (CE) Japaratinga Lounge Resort, Praia de Japaratinga (AL) Nannai, Muro Alto (PE) Tivoli Eco Resort, Praia do Forte (BA) Txai Resort, Itacaré (BA)

Melhor Resort no Exterior

Andorra Park Hotel, Principado de Andorra, Europa Belmond Cap Julucca, Anguilla, Caribe Heritance Aarah, Maldivas, Ásia Joali, Maldivas, Ásia Six Senses, Douro, Europa



Serviço

Data: 28 de junho (coquetel a partir das 18h; premiação às 19h30)

Local: Memorial da América Latina - Av. Mário de Andrade, 664 - Barra Funda - São Paulo

Finalistas do prêmio Melhores da Gastronomia - Prazeres da Mesa - 2023

