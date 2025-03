A- A+

GASTRONOMIA Estados Unidos, Canadá e parte do Caribe: premiação vai destacar melhores destinos gastronômicos Primeiro ranking do 'The Word's 50 Best Restaurants' dedicado à região será lançado este ano

North America's 50 Best Restaurants, novo programa de premiação que destaca os melhores destinos gastronômicos nos Estados Unidos, Canadá e partes do Caribe, será lançado em 2025. North America's 50 Best Restaurants serão o único ranking completo de sua categoria para a região.

Este lançamento marca o primeiro ranking de restaurantes da organização especificamente para a América do Norte, avançando em seu objetivo de ser a referência global definitiva em hospitalidade.

Expansão

William Drew, diretor de conteúdo do North America's 50 Best Restaurants, diz:

"A América do Norte possui um panorama de restaurantes próspero e diversificado. Queremos homenagear restaurantes em toda a região e inspirar os amantes da gastronomia a buscar novas experiências.



Nos tornamos líderes de mercado internacional em listas de restaurantes, bares e hotéis com curadoria especializada: o lançamento North America's 50 Best Restaurants dá atenção dedicada aos restaurantes da região e suas equipes. A lista celebrará o talento e fornecerá um guia confiável para os clientes".

A primeira lista será revelada em uma contagem regressiva ao vivo que culminará no anúncio do The Best Restaurant in North America 2025.







O ranking reflete as melhores experiências gastronômicas de 300 eleitores especializados, incluindo chefs, donos de restaurantes, jornalistas, educadores e gourmets.



Os eleitores permanecem anônimos e são recrutados pelos Academy Chairs em oito sub-regiões: Caribe (excluindo Cuba e República Dominicana); Nordeste dos EUA; Sul dos EUA; Centro-Oeste dos EUA; Oeste dos EUA; Leste do Canadá; Centro-Leste do Canadá; e Oeste do Canadá. México, Cuba e a República Dominicana continuam fazendo parte do Latin America's 50 Best Restaurants

Votação

Ao contrário de outros prêmios, não há custo de inscrição e todos os estilos de restaurantes são elegíveis. Os eleitores nomeiam suas oito melhores experiências em restaurantes do período de dois anos anterior.



Todos os eleitores, exceto os Academy Chairs, são anônimos para evitar lobby.

Os Chairs podem votar, mas seus votos não têm peso extra e eles não têm visão dos votos expressos em suas sub-regiões.



A votação é confidencial e realizada em um local seguro. A primeira lista será revelada em uma cerimônia de premiação ainda este ano.

