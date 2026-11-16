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arvo Restaurante Arvo comemora sete anos com festa no dia 21 de novembro; saiba mais Chefs do Recife, Alagoas e São Paulo cozinharão um menu de tapas de diversos estilos

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No próximo dia 21 de novembro, o restaurante Arvo, no bairro do Torreão, Zona Norte do Recife, vai comemorar sete anos de funcionamento com festança, muita comida e música rolando das 16h30 à meia-noite.

Para a ocasião, os sócios da casa Pedro Godoy e Eduardo Freyre convidaram 13 chefs de Pernambuco, Alagoas e São Paulo.

A ideia é que ao longo do dia, os cozinheiros preparem ao vivo todo o menu, com grelhados e tapas criados exclusivamente para o evento.



As porções serão vendidas no valor máximo de R$ 55.

Quem é quem?

O squad de aniversário do Arvo contará com Maurício Santi, do tailandês Ping Yang, de São Paulo, que promete o gai golek kanom pan (espetinho de frango preparado com pasta de curry, acompanhado de salada de ervas e pão pita).

A festa de sete anos do restaurante ainda contará com: Rapha Vasconcellos, do Moendo na Laje; Thiago das Chagas, do Reteteu e São Pedro; David Fonseca, do Miss Kôh; Yuri Machado, chef consultor; Antonio Mendes Jr., do Nalva; Rafael Benamor, do Mahr; Simpson dos Santos, do Saiko Omakase; Nathalia Maria, do Bar do Cabo; Júlio César, ex-subchef do Arvo; Felipe Caetano, Felipe Droguett e Amanda Tai, todos do Grupo AR.



As comidinhas

O chef anfitrião, Pedro Godoy, fará barriga de porco laqueada com mexilhão ao curry vermelho e arroz jasmim de coco, enquanto Thiago das Chagas vai preparar o fuxico de camarão.

David Fonseca assina gyoza jingisukan sobre crudo de atum. Já Antonio Mendes Jr. fará contrafilé de bode com katsu de rapadura, shari e furikake.

Benamor vai de taco de peixe na brasa com tortilha de fubá, guasacaca e picles de maxixe.

Lucas Santos, chef de bar do Grupo AR, assina uma carta de drinques especialmente criada para o evento.

SERVIÇO

Aniversário de 7 anos do Arvo

Quando: 21 de novembro, das 16h30 à meia-noite

Onde: Arvo Restaurante – Rua Djalma Farias, 170, Torreão, Recife

Entrada gratuita, sem necessidade de reserva

Pratos com valores de até R$ 55

Instagram: @arvorestaurante.ar

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