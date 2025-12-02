A- A+

DELIVERY Retrospectiva iFood 2025: descubra quais foram os principais pedidos na plataforma ao longo do ano Aplicativo também trouxe para o público informações individuais sobre entregas e preferências

O iFood disponibilizou para os seus 60 milhões de usuários, nesta terça-feira (2), sua Retrospectiva iFood 2025. Com o recurso, é possível saber informações como o total de pedidos ao longo do ano, os pratos mais solicitados e os restaurantes favoritos.

Com o tema “O melhor do iFood é o brasileiro. E ser brasileiro”, o aplicativo oferece uma seleção individual, revelando o modo de consumir de cada brasileiro. As curiosidades são apresentadas em 15 stories, que podem ser compartilhados nas redes sociais.

A retrospectiva estará disponível até 31 de dezembro. Ao acessar o app, é necessário localizar o ícone com número “25”, na grade de categorias destacadas no topo da página inicial do app, ou o banner da Retrospectiva iFood 2025 no topo e meio da página.



Além dos consumidores, a Retrospectivas iFood 2025 também estará disponível para os restaurantes parceiros e entregadores. Para os estabelecimentos, o lançamento será nesta quarta-feira (3). Já os entregadores terão acesso a partir do dia 10 de dezembro.

O iFood divulgou ainda os hábitos gerais dos brasileiros. Os lanches lideram o ranking de categorias de itens solicitados na plataforma, com 253 milhões de pedidos. Em seguida, estão a culinária brasileira (118 milhões), pizza (92 milhões), marmitas (52 milhões) e comida japonesa (50 milhões).

O jantar é o horário em que o delivery “bomba”, com 487,7 milhões de pedidos. As refeições noturnas quase dobram o desempenho do almoço, que registrou 278 milhões de entregas. O lanche da tarde soma 71,7 milhões de pedidos, enquanto o café da manhã (23,5 milhões) supera por pouco a “boquinha” da madrugada (22,3 milhões).



*Com informações da assessoria de imprensa.

