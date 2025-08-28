A- A+

Gastronomia Revista Exame publica os 100 melhores bares do Brasil com dois recifenses na lista; confira ranking Entre as 55 pessoas do júri, estão dois jornalistas da Folha de Pernambuco

Nesta quinta-feira (28), a revista Exame divulgou o ranking Exame Casual 2025, uma lista com os 100 melhores bares do Brasil. Entre os escolhidos estão representadas 17 cidades brasileiras, inclusive o Recife, com dois endereços (Cia do Chopp e Recanto Paraibano).

Com 55 nomes especializados em gastronomia, inclusive dois jornalistas da Folha de Pernambuco (Vanessa Lins e Edi Souza), o júri escolheu os melhores entre estabelecimentos que oferecem coquetéis elaborados, chopes bem tirados, vinhos especiais, cachaças, entre outras categorias.

Tan Tan | Vanessa Lins

Em primeiro lugar pela terceira vez, o Tan Tan, em São Paulo, é comandado pelo chef Thiago Bañares. Além do mais, o local já ganhou reconhecimento mundial em outras competições.

The Liquor Store | Vanessa Lins

Fundado, também, por Banãres, juntamente com Caio Carvalhaes, o The Liquor Store leva a medalha de prata. A casa fica localizada acima do restaurante japonês Goya Zushi, nos Jardins, em São Paulo.

Megiro | Vanessa Lins

O primeiro bar que aparece na lista fugindo da cidade de São Paulo é o Megiro, em Salvador (BA). Ele foi inaugurado recentemente pelo casal Fabrício Lemos e Lisiane Arouca.

MiniBar Gem | Vanessa Lins

Também de Lemos e Arouca, o MiniBar Gem usa inspirações baianas para compor seu menu. São versões atuais de pratos e bebidas tradicionais.

Capincho | Vanessa Lins

Fundado em 2018, o restaurante Capincho, dos sócios Marcelo Schambeck, Flavia Mu e Fred Muller, ocupa a 14ª posição. Ele fica localizado em Porto Alegre - RS.

Cia do Chopp | Paulo Almeida/ Folha de Pernambuco

O primeiro recifense na lista aparece na posição 56. Com quatro décadas de história, a Cia do Chopp fica localizada na praia de Boa Viagem, Recife.

Recanto Paraibano | Ed Machado/ Folha de Pernambuco

Já o Recanto Paraibano, também de Recife, ocupa a colocação de número 70. Há mais de 25 anos, Antônio Macedo, ou Junior como é mais conhecido, está à frente do bar.

Confira a lista completa:

1º – Tan Tan – São Paulo

2º – The Liquor Store – São Paulo

3º – Exímia – São Paulo

4º – Santana Bar – São Paulo

5º – Caledonia Whisky & Co. – São Paulo

5º – Megiro – Salvador

7º – MiniBar Gem – Salvador

7º – Nosso – Rio de Janeiro

9º – Picco – São Paulo

9º – Pirex – Belo Horizonte

11º – Bar dos Arcos – São Paulo

11º – Elena Horto – Rio de Janeiro

11º – Plou Vinhos – São Paulo

14º – Capincho – Porto Alegre

14º – Purgatório – Salvador

14º – The Punch Bar – São Paulo

14º – Astor – São Paulo

18º – Bar da Dona Onça – São Paulo

18º – Boca de Ouro – São Paulo

18º – Guarita – São Paulo

18º – Jurubeba – Rio de Janeiro

18º – Moela – São Paulo

18º – Surubar – Rio de Janeiro

24º – Koya88 – São Paulo

24º – Lágrima – São Paulo

24º – Liz Cocktails & Co – Rio de Janeiro

24º – Sede 261 – São Paulo

28º – Bar do Luis Fernandes – São Paulo

28º – Cachaçaria Lamparina – Belo Horizonte

28º – Chanchada – Rio de Janeiro

28º – Hideout Speakeasy – Santos (SP)

28º – Shiro – São Paulo

28º – Timbuca – Belo Horizonte

34º – Balcão – São Paulo

34º – Baretto (Hotel Fasano) – São Paulo

34º – Ginger – Curitiba

34º – Regô – São Paulo

34º – Seen (Tivoli Mofarrej Hotel) – São Paulo

39º – Cabernet Butiquim – Belo Horizonte

39º – Cascasse il Mondo – São Paulo

39º – Juramento 202 – Belo Horizonte

39º – Mercadinho Bicalho – Belo Horizonte

39º – Trinca Bar – São Paulo

44º – Atlântico 212 – São Paulo

44º – Domo – São Paulo

44º – Rabo di Galo (Hotel Rosewood) – São Paulo

44º – SubAstor – São Paulo

44º – Vian – Rio de Janeiro

49º – A Porca Voadora – Belo Horizonte

49º – Arp Bar – Rio de Janeiro

49º – Bar da Lôra – Belo Horizonte

49º – Boteco de Manu – São Paulo

49º – Giz Cozinha Boêmia – Fortaleza

49º – Mykola Lab Bar – Curitiba

49º – Ping Yang Thai Bar & Food – São Paulo

56º – Bar do Luiz Nozoie – São Paulo

56º – Cia do Chopp – Recife

56º – Continental – Curitiba

56º – Okinaki – Belo Horizonte

56º – Pirambeira Bar – Salvador

56º – Riviera Bar – São Paulo

62º – Barouche – São Paulo

62º – Elevado Bar – São Paulo

62º – Fifty Fifty – São Paulo

62º – Florestal – Belo Horizonte

62º – The Door Bar – São Paulo

62º – La Boca – Curitiba

62º – Nit Bar de Tapas – São Paulo

62º – Pina Drinques – São Paulo

70º – Botica – Rio de Janeiro

70º – Canto Bar de Parrilla – Curitiba

70º – Dom Bar – Curitiba

70º – Galeto Sat’s – Rio de Janeiro

70º – Quartinho – Rio de Janeiro

70º – Recanto Paraibano – Recife

70º – Tijolada – Rio de Janeiro

70º – Velho Espanha – Salvador

70º – Xerelete – Búzios (RJ)

79º – Balcão 201 – Rio de Janeiro

79º – Bar Urca – Rio de Janeiro

79º – Bar do Cofre – São Paulo

79º – Caracol – São Paulo

79º – Casa de Francisca – São Paulo

79º – Casa Tupis – Belo Horizonte

79º – Cineclube Cortina – São Paulo

79º – Fel – São Paulo

79º – Skye (Hotel Unique) – São Paulo

88º – Glouton Bar – Belo Horizonte

89º – Barito Bar – Brasília

90º – Casa Vivá – Porto Alegre

91º – Gards – Curitiba

92º – Atlântico – Paraty (RJ)

93º – La Casita – Londrina (PR)

94º – Zimbro Cocktails & Co. – Goiânia

95º – Olivos 657 – Porto Alegre

96º – Puro Oyster Bar – Florianópolis

97º – Veloso Bar – São Paulo

98º – Zeh Cozinha – Natal

99º – Moleska Gastrobar – Fortaleza

100º – Muamba Bar – Belém

