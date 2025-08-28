Revista Exame publica os 100 melhores bares do Brasil com dois recifenses na lista; confira ranking
Entre as 55 pessoas do júri, estão dois jornalistas da Folha de Pernambuco
Nesta quinta-feira (28), a revista Exame divulgou o ranking Exame Casual 2025, uma lista com os 100 melhores bares do Brasil. Entre os escolhidos estão representadas 17 cidades brasileiras, inclusive o Recife, com dois endereços (Cia do Chopp e Recanto Paraibano).
Com 55 nomes especializados em gastronomia, inclusive dois jornalistas da Folha de Pernambuco (Vanessa Lins e Edi Souza), o júri escolheu os melhores entre estabelecimentos que oferecem coquetéis elaborados, chopes bem tirados, vinhos especiais, cachaças, entre outras categorias.
Em primeiro lugar pela terceira vez, o Tan Tan, em São Paulo, é comandado pelo chef Thiago Bañares. Além do mais, o local já ganhou reconhecimento mundial em outras competições.
Fundado, também, por Banãres, juntamente com Caio Carvalhaes, o The Liquor Store leva a medalha de prata. A casa fica localizada acima do restaurante japonês Goya Zushi, nos Jardins, em São Paulo.
O primeiro bar que aparece na lista fugindo da cidade de São Paulo é o Megiro, em Salvador (BA). Ele foi inaugurado recentemente pelo casal Fabrício Lemos e Lisiane Arouca.
Também de Lemos e Arouca, o MiniBar Gem usa inspirações baianas para compor seu menu. São versões atuais de pratos e bebidas tradicionais.
Fundado em 2018, o restaurante Capincho, dos sócios Marcelo Schambeck, Flavia Mu e Fred Muller, ocupa a 14ª posição. Ele fica localizado em Porto Alegre - RS.
O primeiro recifense na lista aparece na posição 56. Com quatro décadas de história, a Cia do Chopp fica localizada na praia de Boa Viagem, Recife.
Já o Recanto Paraibano, também de Recife, ocupa a colocação de número 70. Há mais de 25 anos, Antônio Macedo, ou Junior como é mais conhecido, está à frente do bar.
Confira a lista completa:
1º – Tan Tan – São Paulo
2º – The Liquor Store – São Paulo
3º – Exímia – São Paulo
4º – Santana Bar – São Paulo
5º – Caledonia Whisky & Co. – São Paulo
5º – Megiro – Salvador
7º – MiniBar Gem – Salvador
7º – Nosso – Rio de Janeiro
9º – Picco – São Paulo
9º – Pirex – Belo Horizonte
11º – Bar dos Arcos – São Paulo
11º – Elena Horto – Rio de Janeiro
11º – Plou Vinhos – São Paulo
14º – Capincho – Porto Alegre
14º – Purgatório – Salvador
14º – The Punch Bar – São Paulo
14º – Astor – São Paulo
18º – Bar da Dona Onça – São Paulo
18º – Boca de Ouro – São Paulo
18º – Guarita – São Paulo
18º – Jurubeba – Rio de Janeiro
18º – Moela – São Paulo
18º – Surubar – Rio de Janeiro
24º – Koya88 – São Paulo
24º – Lágrima – São Paulo
24º – Liz Cocktails & Co – Rio de Janeiro
24º – Sede 261 – São Paulo
28º – Bar do Luis Fernandes – São Paulo
28º – Cachaçaria Lamparina – Belo Horizonte
28º – Chanchada – Rio de Janeiro
28º – Hideout Speakeasy – Santos (SP)
28º – Shiro – São Paulo
28º – Timbuca – Belo Horizonte
34º – Balcão – São Paulo
34º – Baretto (Hotel Fasano) – São Paulo
34º – Ginger – Curitiba
34º – Regô – São Paulo
34º – Seen (Tivoli Mofarrej Hotel) – São Paulo
39º – Cabernet Butiquim – Belo Horizonte
39º – Cascasse il Mondo – São Paulo
39º – Juramento 202 – Belo Horizonte
39º – Mercadinho Bicalho – Belo Horizonte
39º – Trinca Bar – São Paulo
44º – Atlântico 212 – São Paulo
44º – Domo – São Paulo
44º – Rabo di Galo (Hotel Rosewood) – São Paulo
44º – SubAstor – São Paulo
44º – Vian – Rio de Janeiro
49º – A Porca Voadora – Belo Horizonte
49º – Arp Bar – Rio de Janeiro
49º – Bar da Lôra – Belo Horizonte
49º – Boteco de Manu – São Paulo
49º – Giz Cozinha Boêmia – Fortaleza
49º – Mykola Lab Bar – Curitiba
49º – Ping Yang Thai Bar & Food – São Paulo
56º – Bar do Luiz Nozoie – São Paulo
56º – Cia do Chopp – Recife
56º – Continental – Curitiba
56º – Okinaki – Belo Horizonte
56º – Pirambeira Bar – Salvador
56º – Riviera Bar – São Paulo
62º – Barouche – São Paulo
62º – Elevado Bar – São Paulo
62º – Fifty Fifty – São Paulo
62º – Florestal – Belo Horizonte
62º – The Door Bar – São Paulo
62º – La Boca – Curitiba
62º – Nit Bar de Tapas – São Paulo
62º – Pina Drinques – São Paulo
Leia também
• Pedro Godoy prepara jantar com chef David Cruz no Quitéria, restaurante do Ipanema Inn
• O Caribe do chef Manuel Mendoza e seu restaurante Manuel, em Barranquilla, na Colômbia
• Restaurante El Chato, em Bogotá: Colômbia pela ousadia do chef Álvaro Clavijo70º – Botica – Rio de Janeiro
70º – Canto Bar de Parrilla – Curitiba
70º – Dom Bar – Curitiba
70º – Galeto Sat’s – Rio de Janeiro
70º – Quartinho – Rio de Janeiro
70º – Recanto Paraibano – Recife
70º – Tijolada – Rio de Janeiro
70º – Velho Espanha – Salvador
70º – Xerelete – Búzios (RJ)
79º – Balcão 201 – Rio de Janeiro
79º – Bar Urca – Rio de Janeiro
79º – Bar do Cofre – São Paulo
79º – Caracol – São Paulo
79º – Casa de Francisca – São Paulo
79º – Casa Tupis – Belo Horizonte
79º – Cineclube Cortina – São Paulo
79º – Fel – São Paulo
79º – Skye (Hotel Unique) – São Paulo
88º – Glouton Bar – Belo Horizonte
89º – Barito Bar – Brasília
90º – Casa Vivá – Porto Alegre
91º – Gards – Curitiba
92º – Atlântico – Paraty (RJ)
93º – La Casita – Londrina (PR)
94º – Zimbro Cocktails & Co. – Goiânia
95º – Olivos 657 – Porto Alegre
96º – Puro Oyster Bar – Florianópolis
97º – Veloso Bar – São Paulo
98º – Zeh Cozinha – Natal
99º – Moleska Gastrobar – Fortaleza
100º – Muamba Bar – Belém