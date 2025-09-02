A- A+

RIO DE JANEIRO Rio de Janeiro é convidado para o San Sebastián Gastronomika, importante congresso gastronômico Esta será primeira vez que uma cidade da América do Sul participa como convidada

Leia também

• Pizza Fest 2025 reúne mais de 20 pizzarias na Região Metropolitana do Recife

• Chef Dário Costa, dos restaurantes Madê e Benedita (Noronha), se destaca pelo respeito ao mar

Marcado para acontecer de 6 a 8 de outubro, o San Sebastián Gastronomika, um dos mais importantes congressos de gastronomia do mundo, no País Basco, este ano terá um tempero a mais.

Pela primeira vez, uma cidade da América do Sul ocupará o posto de convidada no evento. O Rio de Janeiro foi escolhido como convidado e levará uma comitiva de chefs cariocas com o objetivo de mostrar a diversidade da culinária da cidade em diversas ações.

Estratégia

A participação é fruto de uma iniciativa da Prefeitura do Rio de Janeiro, por meio da Secretaria Municipal de Turismo (SMTUR-RIO), e dá continuidade ao plano estratégico de posicionar e fortalecer a Cidade Maravilhosa como destino gastronômico.

Sob o mesmo guarda chuva estratégico estão ainda investimentos para sediar o Latin America’s 50 Best Restaurants em 2023 e 2024 e para trazer o Guia Michelin para ter os restaurantes da cidade avaliados nas edições de 2024, 2025 e 2026.

“O San Sebastián Gastronomika é uma vitrine para o mundo, então esta é uma oportunidade única para colocarmos a mesa carioca em um palco internacional, entre os melhores nomes do mundo, valorizando nossos chefs, ingredientes e tradições”, afirma a secretária municipal de turismo do Rio de Janeiro, Daniela Maia.

“Isso reforça a imagem do Rio não apenas como destino turístico de sol e praia, mas como referência em experiências

culinárias inesquecíveis”, completa.

Comitiva

Com a missão de representar Rio de Janeiro, um timaço de cozinheiros com diversas identidades. Rafa Costa e Silva (Lasai, 2 estrelas Michelin e melhor restaurante do Brasil e 28º do mundo, segundo o The World’s 50 Best), Felipe Bronze (Oro, com 2 estrelas Michelin) e Thomas Troisgros (do Oseille, 1 estrela Michelin).

Cada cozinheiro fará uma palestra no auditório principal do congresso sobre o trabalho de gastronomia criativa desenvolvido no Rio de Janeiro que vem ganhando cada vez mais visibilidade internacional.

Os chefs Danilo Parah, dos restaurantes Rudä e Maskä (ambos recomendados pelo Guia Michelin) e do Roxy Dinner Show, e Elia Schramm, do Babbo Osteria (recomendado pelo Guia Michelin), Francese Brasserie e Jurubeba Bar, também compõem a comitiva.

Setor

em crescimento

De acordo com o estudo “Rio: A Capital da Gastronomia Sustentável da América Latina”, elaborado pela Prefeitura do Rio, por meio das secretarias de Desenvolvimento Urbano e Econômico (SMDUE) e de Turismo (SMTUR-RIO), em parceria com o Instituto Bazzar, o setor gastronômico tem potencial para aumentar em até R$ 357,2 milhões a arrecadação da cidade em impostos e atrair até dois milhões de turistas estrangeiros a mais nos próximos anos.

Segundo a Organização Mundial do Turismo (OMT), a gastronomia já é o terceiro maior motivador de viagens no mundo,

movimentando um mercado avaliado em mais de US$ 800 bilhões.

*Com informações da assessoria de imprensa

Veja também