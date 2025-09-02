Ter, 02 de Setembro

Ouça a Rádio 96.7FM Assine
Logo Folha de Pernambuco comemorativa de 25 anos
Leia o Jornalterça02/09/2025
Edição Impressa
Logo Folha de Pernambuco
RIO DE JANEIRO

Rio de Janeiro é convidado para o San Sebastián Gastronomika, importante congresso gastronômico

Esta será primeira vez que uma cidade da América do Sul participa como convidada

Reportar Erro
Comitiva carioca que desembarca no San Sebastián Gastronomika, em outubroComitiva carioca que desembarca no San Sebastián Gastronomika, em outubro - Foto: Divulgação

Leia também

• Pizza Fest 2025 reúne mais de 20 pizzarias na Região Metropolitana do Recife

• Chef Dário Costa, dos restaurantes Madê e Benedita (Noronha), se destaca pelo respeito ao mar

Marcado para acontecer de 6 a 8 de outubro, o San Sebastián Gastronomika, um dos mais importantes congressos de gastronomia do mundo, no País Basco, este ano terá um tempero a mais.

Pela primeira vez, uma cidade da América do Sul ocupará o posto de convidada no evento. O Rio de Janeiro foi escolhido como convidado e levará uma comitiva de chefs cariocas com o objetivo de mostrar a diversidade da culinária da cidade em diversas ações.

Estratégia
A participação é fruto de uma iniciativa da Prefeitura do Rio de Janeiro, por meio da Secretaria Municipal de Turismo (SMTUR-RIO), e dá continuidade ao plano estratégico de posicionar e fortalecer a Cidade Maravilhosa como destino gastronômico. 

Sob o mesmo guarda chuva estratégico estão ainda investimentos para sediar o Latin America’s 50 Best Restaurants em 2023 e 2024 e para trazer o Guia Michelin para ter os restaurantes da cidade avaliados nas edições de 2024, 2025 e 2026.

“O San Sebastián Gastronomika é uma vitrine para o mundo, então esta é uma oportunidade única para colocarmos a mesa carioca em um palco internacional, entre os melhores nomes do mundo, valorizando nossos chefs, ingredientes e tradições”, afirma a secretária municipal de turismo do Rio de Janeiro, Daniela Maia. 

“Isso reforça a imagem do Rio não apenas como destino turístico de sol e praia, mas como referência em experiências
culinárias inesquecíveis”, completa.

Comitiva
Com a missão de representar Rio de Janeiro, um timaço de cozinheiros com diversas identidades. Rafa Costa e Silva (Lasai, 2 estrelas Michelin e melhor restaurante do Brasil e 28º do mundo, segundo o The World’s 50 Best), Felipe Bronze (Oro, com 2 estrelas Michelin) e Thomas Troisgros (do Oseille, 1 estrela Michelin). 

Cada cozinheiro fará uma palestra no auditório principal do congresso sobre o trabalho de gastronomia criativa desenvolvido no Rio de Janeiro que vem ganhando cada vez mais visibilidade internacional. 

Os chefs Danilo Parah, dos restaurantes Rudä e Maskä (ambos recomendados pelo Guia Michelin) e do Roxy Dinner Show, e Elia Schramm, do Babbo Osteria (recomendado pelo Guia Michelin), Francese Brasserie e Jurubeba Bar, também compõem a comitiva.

Setor
em crescimento
De acordo com o estudo “Rio: A Capital da Gastronomia Sustentável da América Latina”, elaborado pela Prefeitura do Rio, por meio das secretarias de Desenvolvimento Urbano e Econômico (SMDUE) e de Turismo (SMTUR-RIO), em parceria com o Instituto Bazzar, o setor gastronômico tem potencial para aumentar em até R$ 357,2 milhões a arrecadação da cidade em impostos e atrair até dois milhões de turistas estrangeiros a mais nos próximos anos.

Segundo a Organização Mundial do Turismo (OMT), a gastronomia já é o terceiro maior motivador de viagens no mundo,
movimentando um mercado avaliado em mais de US$ 800 bilhões.

*Com informações da assessoria de imprensa

Reportar Erro

Veja também

Newsletter