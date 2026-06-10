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VALE DO SÃO FRANCISCO Rio Sol e Garziera fazem programções para o Dia dos Namorados, no Vale do São Francisco Passeio de catamarã no Rio São Francisco e jantar com vista para o vinhedo são opções

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Que tal comemorar o dia mais romântico do ano no meio dos parreirais?

Essa é a proposta das vinícolas Rio Sol e Villa Garziera, ambas em Lagoa Grande, no Vale do São Francisco, na parte do estado de Pernambuco, que estão com programações temáticas para o Dia dos Namorados, no próximo dia 12 de junho.

Ambas as vinícolas incluem transporte saindo das cidades de Petrolina e Juazeiro.

Confira a programação da Rio Sol:

A vinícola vai promover uma edição especial da Rota dos Vinhos voltada para casais.

O roteiro começa às 8h e inclui visita guiada aos vinhedos, tour pela adega, passeio de catamarã pelo Rio São Francisco com parada para banho e degustação de espumantes a bordo.

O encontro continua com almoço na Casa Sede, que ganhou fama nacional por ter sido cenário da minissérie "Amores Roubados", na TV Globo, acompanhado de música ao vivo e degustação de vinhos da marca. Os participantes também receberão um mimo surpresa.

Por casal, a experiência custa R$ 600. As reservas e informações podem ser obtidas com a equipe de Enoturismo da Rio Sol pelo WhatsApp (87) 98126-2026.

Confira a programação da Villa Garziera:

Já a Garziera fará a noite "Amor que Harmoniza", que incluirá vinho, gastronomia e música em meio a uma das paisagens mais emblemáticas da região.

Após a saída de Petrolina (PE), a programação começa às 19h30 com recepção nos vinhedos, onde os participantes serão recebidos com espumante, frios e frutas frescas.

Em seguida, uma visita guiada pela estrutura vitivinícola apresenta a história da Verano Brasil, pioneira da vitivinicultura no Vale do São Francisco.

A partir das 21h, os casais seguem para um jantar harmonizado assinado pelo chef JChristopher, embalado por música ao vivo e vista panorâmica para os vinhedos iluminados.

O menu inclui entrada com frios, pratos principais com filé mignon ao molho madeira e filé de frango aos quatro queijos, além de acompanhamentos como risoto piamontese, batata frita e massas italianas com quatro molhos. Pavê italiano será a sobremesa.

As vagas são limitadas e as reservas podem ser realizadas pelo WhatsApp (87) 98124-5252.

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