Sabores Risoto de pera com queijo brie e aveia, uma receita saudável e gostosa; aprenda a preparar Prato é ótima opção para manter o foco da dieta sem deixar o sabor de lado

Manter a disciplina da dieta equilibrada não é nada fácil e novas receitas saudáveis são sempre muito bem vindas, não é mesmo? Uma ótima opção de prato para manter o foco é o risoto de pera com queijo brie e aveia, que cai muito bem no almoço ou no jantar, acompanhado por um bom vinho branco. Que tal tentar fazer neste final de semana? Tome nota!



Risoto de pera com queijo brie e aveia

(Por Nestlé Receitas)



Ingredientes:



2 colheres (sopa) de azeite

1 cebola picada

2 dentes de alho picados

1 xícara de chá de aveia

100ml de vinho branco seco

1l de caldo de legumes dissolvido em água

1 unidade de pera sem casca e sem semente

150g de queijo brie cortados em cubos pequenos

2 colheres (sopa) de queijo parmesão ralado

Folhas de rúcula para decorar



Modo de Preparo:

Em uma panela, coloque o azeite, cebola e alho e deixe refogar. Depois, adicione a Aveia e o vinho, deixe até evaporar o álcool, mexendo sempre. Despeje uma concha de caldo de legumes e vá adicionando o caldo até a Aveia ficar no ponto mais al dente, mexendo sempre. Adicione a pera e o queijo brie, misture para todos os ingredientes se incorporarem. Sirva polvilhado com o queijo parmesão e decorado com a rúcula.



