Sabores Rita Lobo lança o livro "Panelinha: receitas que funcionam" para cozinhar em casa de forma saudável A obra, lançamento da Editora Senac São Paulo em parceria com a Editora Panelinha, traz 550 receitas práticas com ingredientes acessíveis

Os mais de vinte anos de carreira da chef Rita Lobo integram o seu novo livro "Panelinha: receitas que funcionam". Com 480 páginas, 550 receitas, todas fotografadas a publicação reúne tudo o que Rita aprendeu na cozinha desde que lançou o site Panelinha. "É o meu livro definitivo”, diz a chef Rita Lobo.



O livro chega às livrarias já como um grande sucesso na pré-venda. Não é por acaso, a publicação tem o subtítulo “Receitas que funcionam”. Rita conta que esse slogan foi criado pelos próprios usuários, bem no começo da operação do site.

“Eu encaro essa ideia como uma enorme responsabilidade”, diz. “As receitas precisam funcionar para todo mundo que pilota um fogão, seja um cozinheiro experiente, seja quem está entrando pela primeira vez na cozinha”. E elas sempre funcionam: porque são pensadas para resolver a alimentação da casa de forma saudável, prática e acessível; porque são explicadas detalhadamente, com as etapas descritas com clareza; e porque são testadas exaustivamente na cozinha de testes do Panelinha, em equipamentos domésticos, levando em consideração a falta de tempo e a falta de habilidade culinária dos leitores", detalha Rita Lobo.

Sobre o livro

“Cozinhar é como ler e escrever, todo mundo devia saber”, diz Rita com frequência. E ccontrinuir para que todo mundo aprenda a preparar as próprias refeições passou a ser uma de suas missões. Cozinhar com mais autonomia e fazer melhores escolhas. Tudo no livro é planejado para levar as pessoas para a cozinha. São 2,5 quilos de conteúdo. Até a forma como as receitas são agrupadas ajuda a organizar a alimentação.



No total, são 12 capítulos: saladas; sopas e caldos; ovos; massas, tortas, quiches e risotos; arroz; feijão; carnes; hortaliças e acompanhamentos; frutas e sobremesas; bolos e biscoitos; pães e pizza; e um capítulo final de drinques e petiscos".

Na apresentação que fez do livro em seu blog no site Panelinha, Rita contou que, desde o lançamento do site, em março de 2000, o trabalho sempre teve o mesmo propósito: melhorar a alimentação das pessoas com receitas que funcionam, baseadas nas nossas tradições.



“Mas com o passar do tempo”, ela escreve, “diante do ambiente alimentar em que vivemos, que desvaloriza a comida de verdade e a cozinha, e privilegia os ultraprocessados, foi ficando evidente que não podíamos deixar de falar com o nosso público sobre assuntos como a classificação dos alimentos por grau de processamento (que ensina a diferenciar os ultraprocessados da comida de verdade) e, claro, incluir na conversa o assunto divisão de tarefas (sem ela, fica difícil garantir comida de verdade na mesa)”.



Mais profundo e atualizado

Com o lançamento do novo ‘Panelinha: receitas que funcionam’, o livro antigo, “o da capa amarela”, está saindo de catálogo, depois de quase 15 anos de sucesso nas vitrines das livrarias e nos sites de e-commerce.



O novo livro incorpora estratégias para vencer os obstáculos que afastam as pessoas de uma alimentação saudável. Conta com o embasamento científico fruto da parceria do Panelinha com o Nupens (Núcleo de Pesquisas Epidemiológicas em Nutrição e Saúde, da Universidade de São Paulo), grupo responsável pela coordenação do Guia Alimentar para a População Brasileira, um documento que é referência de boa alimentação no mundo todo.

"Panelinha: receitas que funcionam" tem mais do que o dobro do número de receitas do antigo. Só 10% delas vieram do livro anterior. Rita conta que eram preparações favoritas que não poderiam ficar de fora. E, mesmo assim, elas foram atualizadas. “O ponto é: além de muito maior, em termos de alimentação, ele é mais profundo e tem muito conteúdo extra”, conta. “É o livro da minha vida”, conclui.

Ficha técnica

Panelinha: receitas que funcionam

Autor: Rita Lobo

Páginas: 482

Preço: R$ 190,00

Onde comprar: Editora Senac São Paulo



Sobre Rita Lobo

Rita Lobo é criadora do Panelinha, que além de site lançado em 2000, é também editora, produtora audiovisual, canal de receitas no YouTube, escola EAD e marca de produtos para mesa e cozinha. Em todas as plataformas, sua missão é uma só: levar as pessoas para a cozinha. É a maior defensora da comida de verdade no Brasil.

Autora bestseller, já publicou os seguintes livros, todos em catálogo: ‘O Que Tem na Geladeira?’, ‘Pitadas da Rita’, ‘Cozinha de Estar’, ‘Cozinha Prática’, ‘Rita, Help!’ e a série ‘Já pra cozinha’, composta por ‘Comida de Bebê’, ‘Cozinha a Quatro Mãos’ e ‘Só para um’. Como publisher da Editora Panelinha, Rita lançou os livros ‘Pão Nosso’ e ‘Direto ao Pão’, de Luiz Américo Camargo.



Na TV, criou, produz e apresenta o programa ‘Cozinha Prática com Rita Lobo’ (GNT). No YouTube, apresenta séries de receitas no Canal Panelinha. A Escola Panelinha, também em parceria com o Senac, já tem dois cursos ofertados e outros em desenvolvimento para 2023 e 2024. Sua marca Acervo Panelinha é encontrada nas principais lojas e sites de produtos para casa.

