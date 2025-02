A- A+

TELEVISÃO Rita Lobo se despede do GNT após 12 anos na emissora, para se dedicar a projeto pessoal Apresentadora do programa "Cozinha Prática" investirá mais tempo no Panelinha, que conta com site de receitas, escola de culinária e editora

Rita Lobo anunciou sua saída do GNT nesta quarta-feira (12). A chef de cozinha e apresentadora estava há 12 anos na emissora, onde apresentava o programa “Cozinha Prática”.

De acordo com Rita, o motivo do desligamento foi para que ela possa se dedicar integralmente ao Panelinha, que começou como um site e agora também conta como editora, escola de culinária, produtora multiplataforma, estúdio e cozinha de testes.

“Quando a gente precisa que alguma mudança aconteça, não tem muito jeito, né? Tem que criar um espaço, abrir mão de alguma coisa pra que o novo venha. E isso não é fácil, tá? E eu tô falando por experiência própria”, apontou a chef.



No vídeo, Rita revelou que a decisão foi tomada por ela no início do ano passado. A chef comentou sobre a complexidade do trabalho desenvolvido com o Panelinha. “É muita coisa, muito trabalho, só que, mesmo com tantas conquistas, ainda tem muito pra ser feito”, ponderou.

A apresentadora ainda fez questão de agradecer à Globo pela parceria. “Obrigada ao grupo Globo que esteve ao meu lado na missão de entrar na sua casa também com a série documental ‘Prato Feito Brasil’. Aliás, os episódios estão no Globoplay. Sigo forte na missão de levar você pra cozinha!”, escreveu na legenda da publicação.

