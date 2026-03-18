Evento promete reunir apreciadores de vinho dia 24 de março no Recife; confira
Roadshow promovido pela ViniPortugal terá a participação de 15 a 17 produtores portugueses
Recife integra a programação de um RoadShow voltado para o mercado de vinho, na terça-feira (24). O evento da ViniPortugal promete reunir empresários da indústria vitivinícola e consumidor final.
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A ação, que também passa por Curitiba (26/03) e Florianólpolis (30/03) terá a participação de 15 a 17 produtores portugueses, que apresentarão o estilo de 250 castas autóctones de Portugal, com destaque para nomes como Touriga Nacional, Baga e Castelão, além das brancas Alvarinho, Arinto e Encruzado.
Os participantes poderão descobrir, em degustação livre, vinhos por vinícolas como Adega de Redondo, Adega de Vermelha, Aveleda, Boas Quintas, Carmim - Reguengos, Casa Ermelinda Freitas, Casa Santos Lima, Casa Ermelinda Freitas, Cartuxa e muito mais.
Além das Grandes Provas, a agenda inclui degustações comentadas conduzidas por uma dupla de especialistas: Alexandre Lalas (editor-chefe da Revista Gula), acompanhado por wine experts locais, como Amanda Loyo (Recife), Sandra Zottis (Curitiba) e Eduardo Araújo (Florianópolis).
Segundo o presidente da ViniPortugal, o Brasil é hoje um mercado estratégico para os vinhos portugueses. "Portugal já tem uma presença forte e consolidada no país e, em 2023, o Brasil afirmou-se como o principal mercado de exportação para os vinhos nacionais, quando excluímos o Vinho do Porto. Continuaremos assim a investir na promoção e proximidade com o mercado, reforçando relações de longo prazo e criando novas oportunidades para os nossos produtores”, afirma Frederico Falcão.
Roadshow Recife:
Quando: 24 de março
Local: Mar Hotel Conventions - rua Barão de Souza Leão, 451, Boa Viagem, Recife-PE
Curitiba (26 de março): Bourbon Hotel & Suítes
Trade e Press: 14h30 – 17h30
Consumidor Final: 17h30 – 19h30
Masterclasses: 14h00 (Trade) e 17h30 (Press e Consumidores)
As inscrições para a Grande Prova são gratuitas e devem ser realizadas através do link oficial: https: aqui