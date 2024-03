A- A+

CAFÉ Roasters Cafés Especiais: nova cafeteria abre as portas no Recife nesta sexta-feira (15) Estabelecimento aposta em cardápio com pratos de diversos países

O Recife ganha nesta sexta-feira (15), a partir das 9h, uma nova opção de cafeteria, incrementando um mercado que vem se solidificando na cidade nos últimos anos. Localizado na Rua Capitão Rebelinho, no bairro do Pina, o Roasters Cafés Especiais promete agraciar os amantes da bebida quente com uma proposta que alia sabores de diversos países a uma ambientação futurista.

O novo empreendimento nasceu das experiências de Marçal Siqueira e Rayssa Santos, dois apaixonados por café. “No ano passado, em meados de fevereiro, viajamos para São Paulo e lá conhecemos alguns conceitos diferentes do que a gente via aqui no Recife. Então, unindo o útil ao agradável, nos juntamos ao nosso terceiro sócio, Matheus Santos, e tivemos a ideia de criar um modelo de cafeteria diferente na região”, explica Rayssa.

Para montar o negócio, os três sócios investiram cerca de R$ 200 mil, valor que inclui a aquisição de equipamentos modernos para a preparação dos cafés e dos pratos. Para a equipe, foram contratados profissionais especializados em cozinha quente e confeitaria, com experiência em cozinha internacional, além de um barista - especialista em cafés de alta qualidade.

Quem frequentar o Roasters poderá provar cafés feitos com grãos selecionados do Espírito Santo. Entre os clássicos, há opções de café espresso, filtrado e cappuccino, além de uma carta de cafés gelados, com destaque para o snickers cream latte e o frappé de tiramisu. O cardápio aposta na gastronomia internacional, mesclando pratos de diferentes partes do mundo.

“Teremos como waffles de Liège, cookies americanos, cannolis italianos, soft bun alho (típico coreano), entre outros. Mensalmente, vamos fazer um sábado temático de um país, quando, além do cardápio tradicional, estarão disponíveis itens específicos da cozinha representada”, adianta Rayssa.

Esse olhar para o mundo também está presente na ambientação da cafeteria. O projeto foi assinado pela Leão do Norte Arquitetura, empresa especialista em arquitetura para espaços comerciais, que buscou traduzir visualmente a essência do estabelecimento. “Utilizamos elementos como um mapa-múndi, a palavra ‘café’ em diferentes idiomas e cores neutras que se adaptam facilmente a eventos temáticos”, detalha a arquiteta Isis Souza.

Segundo Rayssa Santos, a proposta do empreendimento é proporcionar uma experiência diferenciada, especialmente, em relação ao atendimento ao público e à criação de memórias afetivas. Mesmo com tantas cafeterias em funcionamento no Recife atualmente, a empresária acredita que há espaço para mais uma.

“Achamos que o modelo tradicional é clássico. Funciona, porém ainda há bastante espaço para todos que incluírem o seu DNA de modo inovador, para entregar ao cliente algo que não seja somente ‘servir cafés e pratos’”, defende.

Veja também

Sabores Mollejas: conheça a delícia argentina que faz sucesso no cardápio do Pobre Juan