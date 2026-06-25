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rodízio Rodízio de comidinhas e chope é atração do Outback na Copa do Mundo 2026; saiba como funciona Cliente pode escolher entre duas opções: com bebida alcoólica e com bebida não alcoólica

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A rede de restaurantes Outback Steakhouse quer fisgar a clientela no período da Copa do Mundo 2026 com o rodízio de comidinhas e chope liberados por três horas seguidas.

Segundo o Outback, o cliente por consumir à vontade, por três horas, as ripas suínas ao molho barbecue, Bloom Petals, Chicken Bola na Área (pedaços de frango desfiado com blend de queijos, um petisco exclusivo para essa campanha), nachos, Fries Campeã (uma versão mais cremosa da batata frita da casa) cobertas com fonduta de queijo e bacon, além de três molhos assinados pela marca.

O rodízio oferece versão com bebidas não alcoólicas (R$ 119,90), com refrigerantes e chá gelado à vontade, e a versão alcoólica (R$ 139,90), com chope Brahma na caneca congelada em formato de refil.



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