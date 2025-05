Rodrigo Oliveira e Saulo Jennings cozinham em Salvador no jantar Origem Convida

A- A+

Leia também

• Cada bebida tem uma taça diferente; conheça os tipos para vinho, cerveja e drinque

• Guia Michelin 2025: Brasil mantém cinco restaurantes agraciados com duas estrelas; confira lista

O que acontece quando o Norte e Nordeste se encontram? Dúvida zero de que esse 'date' cultural só pode resultar em algo muito bom e, sobretudo, cheio de personalidade.

E é a potência dessas duas regiões que dará o tom da próxima edição do evento Origem Convida, realizado pelo restaurante Origem, em Salvador, pilotado pelo casal Fabrício Lemos e Lisiane Arouca.

O Origem acaba de ser eleito o Melhor Restaurante do Brasil, pela publicação Casual Exame, além de ocupar a 68ª posição no ranking 50 Best LatAm 2024.

O Origem Convida existe desde 2016 e tem o objetivo de promover o intercâmbio entre cozinheiros de diversas culturas do Brasil e de outros países. O resultado é sempre único.

O jantar especial está marcado para o dia 28 de maio e terá os chefs Rodrigo Oliveira, do Mocotó (SP), e Saulo Jennings, da Casa do Saulo (Santarém, Belém, Rio de Janeiro e São Paulo), como convidados de Lemos e Arouca assinando menu degustação inédito, com oito etapas, priorizando ingredientes que marcam a identidade dos cozinheiros - tanto os convidados quanto os anfitriões.

Enquanto Rodrigo, Saulo e Fabrício se encarregam da parte salgada, a chef-pâtissière Lisiane Arouca cuidará da etapa de sobremesas.

Pernambucano,

sim

Aqui, um adendo sobre Rodrigo. Apesar de ter nascido em São Paulo capital, Rodrigo tem pai pernambucano do Sertão do Estado, seu José de Almeida (já falecido), que migrou para o Sudeste, montou uma Casa do Norte no bairro Vila Medeiros, onde fixou residência.

Em 2022, Rodrigo recebeu o título de Cidadão Pernambucano na Assembleia Legislativa de Pernambuco (Alepe), viabilizado por proposta do então deputado estadual Wanderson Florêncio (Solidariedade).

Oliveira conquistou clientela e os holofotes da mídia especializada por desenvolver a cozinha nordestina de uma forma até então inédita - respeitando as características da região, mas inovando ao propor novas formas de utilização, e assim nascia uma nova cozinha pernambucana, ressignificada - só que em São Paulo.



É ele o criador de uma da receitas mais copiadas do Brasil: o dadinho de tapioca.

Embaixador

do Norte - e do Brasil

Saulo Jennings vem dando o que falar. Natural de Santarém, no Pará, berço da cultura tapajônica, o chef foi nomeado Embaixador do Turismo Mundial pela Organização das Nações Unidas (ONU), durante o G20 Brasil 2024.

Atualmente, chefia missões diplomáticas para difundir a gastronomia brasileira no mundo, e movimenta uma cadeia produtiva com nada menos que 400 famílias de comunidades ribeirinhas que fornecem dezenas de toneladas de insumos locais aos seus restaurantes.



A Casa do Saulo está em Santarém, Belém, Rio de Janeiro e São Paulo.



SERVIÇO

Origem Convida

Com Rodrigo Oliveira (Mocotó) e Saulo Jennings (Casa do Saulo)

Quando: 28 de maio, às 19h30

Onde: Restaurante Origem - Alameda das Algarobas 74, Caminho das Árvores, Salvador, Bahia

Valor do menu degustação: R$ 380

Valor do menu degustação harmonizado com vinho: R$ 700

Reservas: (71) 99202-4587

Instagram: @restauranteorigem

Veja também