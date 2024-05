A- A+

Drinques Roku Gin lança no Brasil projeto "The Best of Every Season" Ao longo do ano, 60 bares selecionados entre São Paulo, Rio de Janeiro, Brasília e Goiânia, terão um menu exclusivo de drinques

Com diversas camadas de sabor e complexidade, Roku Gin é a tradução de suavidade e refrescância. Produzido e criado no Japão, na região de Osaka, Roku significa o número seis que faz referência aos seis botânicos japoneses utilizados em sua receita. Para aproveitar o que Roku Gin oferece, a The House of Suntory lança em 2024 o projeto “The Best of Every Season”. Ao longo do ano, 60 bares selecionados entre São Paulo, Rio de Janeiro, Brasília e Goiânia, terão um menu exclusivo de drinques, com quatro receitas inspiradas nas estações do ano



Cada um dos bares irá criar seu cardápio, com coquetéis que remetem à primavera, verão, outono e inverno. A inspiração reflete a composição de Roku, com botânicos que simbolizam o melhor de cada estação: folhas e flores de cerejeira na primavera, chás sencha e gyokuro no verão, pimenta sansho no outono e casca de yuzu no inverno. Roku Gin ainda é composto por mais oito botânicos tradicionais como o zimbro, cascas de laranja, limão, coentro e canela.

Em maio, as casas participantes são: Atsui, Cozinha 212, Atlântico 212, Makoto Shops, The Punch Bar e Bartenderia, em São Paulo; Malta Beef Club (Jardim Botânico e Leblon), Canoa Sushi Bar e Si-chou, no Rio de Janeiro; e Faro Restaurante e SS Gastrobar, em Brasília.

O projeto conta com Yasmin Yonashiro como embaixadora de Roku Gin e Haku Vodka no Brasil. Conhecida por sua hospitalidade japonesa, Yasmin iniciou sua carreira na gastronomia aos 19 anos e desde então seguiu aprimorando seus conhecimentos. Para a marca, ela representa a essência do Japão moderno, com todas as credenciais de excelência presentes na cultura desse país.

“Desenvolver esse trabalho, sendo embaixadora de Roku Gin e Haku Vodka, tem sido importante para contar cada vez mais sobre a hospitalidade japonesa. No omotenashi queremos que todos tenham a melhor experiência possível, juntando a cultura japonesa e a qualidade de Roku Gin, um líquido muito complexo e versátil, com potencial tanto para coquetéis mais elaboradores, quanto para os mais simples ”

Roku Gin é um dos patrocinadores oficiais do The World’s 50 Best Bars, a maior premiação de coquetelaria do setor. A presença da marca nesse evento fortalece a relação com o mercado e amplia cada vez mais o relacionamento entre bares e restaurantes do mundo.



