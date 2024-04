Rolha Free: confira um roteiro de casas que oferecem o serviço no Recife e Olinda

A- A+

É comum restaurantes estabelecerem como política a cobrança de uma taxa ao cliente para levar seu próprio vinho ao estabelecimento, a chamada taxa de rolha, que na Região Metropolitana do Recife custa, em média, de R$ 30 a R$ 50.



Funciona assim: para cada garrafa de vinho aberta que o cliente leva de casa ou compra fora do restaurante para consumir no local, é cobrada essa taxa adicional. O serviço de rolha se justifica pela utilização de toda a infraestrutura do estabelecimento envolvida no serviço da bebida: taças, balde, gelo e equipe de funcionários.



Algumas casas, no entanto, oferecem a promoção de “rolha free”, ou seja, a isenção desse valor, como forma de atrair mais fregueses. A política geralmente é praticada em dias específicos, com ou sem limite de garrafas. A editoria Sabores separou um roteiro com restaurantes que oferecem esse serviço no Recife e em Olinda - e é uma ótima dica para economizar. Confira!

RECIFE



Trattoria DaDani

Rolha livre de terça a quinta-feira (exceto nos eventos na casa)

Especialidade: gastronomia italiana

Endereço: Rua Conselheiro Peretti, 96, Casa Amarela, Recife

Contato: (81) 99962-9964

Instagram: @trattoriadadani

Chica Pitanga

Rolha livre na primeira garrafa todas as noites

Especialidade: gastronomia luso-brasileira

Endereço: Rua Petrolina, 19, Boa Viagem, Recife

Contato: (81) 99125-7788

Instagram: @chicapitangarecife

Forneiro Pizza Bar

Rolha livre nas noites de quinta-feira, sem limite de garrafa

Especialidade: carnes e vegetais na brasa, hambúrgueres e massas

Endereço: Av. Dezessete de Agosto, 807, Casa Forte, Recife

Contato: (81) 98866-8813 e (81) 98636-6333 (WhatsApp)

Instagram: @forneiropizzabar

Ponte Nova

Todas as terças-feiras, exceto nos almoços dos feriados

Especialidade: gastronomia brasileira com técnica francesa

Endereço: Rua do Cupim, 172, Graças, Recife

Contato: (81) 3327-7226

Instagram: @ponte_nova

Samadhi Gastronomia Conceito

Rolha livre todos os dias, sem limite de garrafas

Especialidade: gastronomia brasileira, massas, carnes, peixes, frutos do mar

Endereço: Av. Dezessete de Agosto, 2656, Casa Forte, Recife

Contato: (81) 99501-7756

Instagram: @sousamadhi

Bercy

Todas as terças-feiras, exceto nos almoços dos feriados e vésperas de feriados

Especialidade: crepes e saladas

Endereço: Rua Prof. Rui Batista, 120, Boa Viagem; rua Capitão Sampaio Xavier, 322, Aflitos; rua Desembargador Luís Salazar, 106, Madalena, Recife

Contato: (81) 3038-8801 (Boa Viagem); (81) 3241-7214 (Aflitos); (81) 3314-5627 (Madalena)

Instagram: @bercyvillage

Villa Cozinha de Bistrô

Todas as terças-feiras, exceto nos almoços dos feriados

Especialidade: gastronomia brasileira com técnica francesa

Endereço: Av. Gov. Agamenon Magalhães, 153, Olinda (dentro do shopping Tacaruna)

Contato: (81) 3426-2902

Instagram: @villabistro

OLINDA



Donna Massa Pizzaria

Rolha livre nas quartas e quintas-feiras, no jantar, sem limite de garrafas

Especialidade: pizzas e massas

Endereço: Rua de São Bento, 274, Varadouro, Olinda

Contato: (81) 97343-7297

Instagram: @donnamassapizzaria

Patuá

Rolha livre todos os dias para a primeira garrafa e R$ 35,90 a partir da segunda garrafa (por garrafa)

Especialidade: culinária pernambucana

Endereço: Rua Bernardo Vieira de Melo, Carmo, Olinda

Contato: (81) 3055-0833

Instagram: @restaurantepatua

