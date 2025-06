A- A+

Gastronomia Rota Doce reúne as sobremesas mais criativas do Recife; confira os participantes Circuito começa nesta sexta-feira (27) e segue até 27 de julho em mais de 30 endereços no Recife

Quem ama sobremesa pode colocar na agenda a programação do festival Rota Doce. O circuito começa nesta sexta-feira (27) e segue até 27 de julho em mais de 30 endereços no Recife.

Esta é a segunda edição do evento, que, ao final da temporada, anuncia o resultado de votação da sobremesa que mais se destacou no festival. O júri é composto por chefs confeiteiros e influenciadores de gastronomia.

Segundo o coordenador André Vita, do Na Rua Tem, “a ideia é aquecer a cena da gastronomia da cidade, estimulando o lazer, a visita a vários estabelecimentos e promover a comida, além de estimular os chefs a se esforçarem para criarem uma sobremesa de excelência”.

Vale destacar que cada prato vendido reverte R$ 1 de doação para a Fundação Perrone, localizada em Jaboatão dos Guararapes

Serviço:

Rota Doce

Quando: de 27 de junho a 27 de julho de 2025

www.rotadoce.com.br



Confira os participantes:



Cascão Trufado - Dueto Trufado

Sorvete soft de chocolate cremoso, com receita exclusiva, servido em uma cestinha artesanal de massa crocante, mergulhada em cobertura trufada. Acompanha um brownie macio e calda de chocolate no prato para uma explosão de sabor a cada mordida. Servido com uma Pepsi Black ou um Guaraná Zero. Valor: R$ 19,90

Celeste Café - Mil Folhas do Celeste

Camadas delicadas de massa folhada crocante que se desfazem na boca, intercaladas com brigadeiros cremosos de limão siciliano e de frutas vermelhas feitos na casa. Tudo finalizado com chantilly leve e um curd brilhante por cima. Um doce equilibrado, delicado e cheio de afeto — do jeitinho Celeste de ser. Valor: R$ 22,90

Dani Aires Boleria - Geladinho Brûlée

Massa de baunilha umedecida com um recheio cremoso de brigadeiro de baunilha com chocolate branco e gemas de ovos. Servido com sorvete de vanila e calda quente de frutas vermelhas. Valor: R$ 25,90

Dear Donuts - Donut Afogatto

Donut bem fofinho com recheio de Ganache de laranja e cobertura de chocolate, mergulhado em um delicioso café expresso e sorvete de creme e muita calda de chocolate. R$ 29,00

Degusta - Petit Gateau de Bolo de Noiva

Famoso Bolo de Noiva da Anna Corinna transformado em Petit Gateau, bem cremoso por dentro, com uma incrível cobertura de glacê de limão, acompanhado com uma generosa bola sorvete de Ninho Puro com crumbles amanteigados. Valor: R$ 29,00

Degutti - Beijo Nordestino

Beijo Nordestino é uma viagem doce pelos sabores do Nordeste, que mistura textura, cremosidade e muito aconchego em cada colherada. Feito com dadinho de tapioca empanados no açúcar e canela, servidos com doce de leite cremoso e uma generosa bola de sorvete de tapioca sobre farofinha de coco crocante, acompanhado de um Guaraná Zero ou uma Pepsi Black. Valor: R$ 27,80

DoceTom Sorvetes Artesanais & Cafe - Doce Sertão

Banana caramelizada com sorvete de queijo manteiga cremoso finalizado com calda de caramelo e crumble de canela crocante. Valor: R$ 34,90

Empório Cirne - Dueto Crocante

Uma fusão irresistível do cookie e brownie do Empório Cirne dá vida ao nosso browkie de pistache - recheado com um cremoso brigadeiro de pistache, coberto por um delicado crumble crocante de pistache. Servido com sorvete de baunilha artesanal e finalizado com um toque de caramelo, esse doce é um convite ao puro prazer. Uma parada obrigatória na sua Rota Doce. Valor: R$ 23,90

Fridda Café - Torta de Maçã do Fridda

Uma releitura delicada da clássica torta de maçã, criada especialmente para o Rota Doce: massa sablé com toque de canela, recheio levemente ácido com limão e maçãs macias. Acompanha sorvete de creme e nossa farofa crocante especial, que dá o toque final de sabor e afeto. Valor: R$ 26,00

Havanna Café - Boa Viagem - Torta Havanna

Camadas de massa folhada intercaladas com doce de leite argentino e cobertura de marshmallow. Valor: R$ 24,00

Lev Gourmet & Artesanal - Bolo Chocolatè

É um Bolo chocolatíssimo elaborado com cacau 70% e gotas de chocolate na massa. Recheado com brigadeiro de chocolate artesanal e um delicado creme diplomate, combinando texturas suaves com a riqueza do chocolate. A cobertura de chantininho de chocolate complementa a experiência, finalizada com um drip de ganache feita com chocolate meio amargo para um acabamento refinado e equilibrado. Valor: R$ 30,00

Lobo Confeitaria - Torta Basca Lótus

Cheesecake basca, de origem espanhola, com creme artesanal inspirado no famoso biscoito Belga, Lótus. Acompanha gelato de doce de leite, tudo feito artesanalmente na nossa confeitaria. Valor: R$ 25,90



Lupa Confeitaria - Brokie Flambado – A sobremesa que pega fogo

Uma combinação ousada de cookie, brownie e um recheio cremoso de brigadeiro 50% cacau, tudo isso servido com uma bola generosa de sorvete de baunilha envolta em marshmallow, maçaricado até ficar dourado e irresistível. E como se não bastasse, a sobremesa ainda é finalizada com uma dose de rum flambado na mesa. Pra completar, mini marshmallows no palito acompanham o prato para o cliente mesmo tostar no fogo e se divertir como quiser. Valor: R$ 34,00

Moendo na Laje - Torta De Chocolate

Torta de chocolate meio amargo, ganache de chocolate, creme inglês e telha de amêndoas. Valor: R$ 35,00

Noff Noff Pâtisserie - Noff Citron

Camadas irresistíveis de massa crocante de biscoito (receita secreta), creme de limão suave e curd de citron refrescante, finalizadas com suspiro crocante. Valor: R$ 19,90



Pé de Pudim - Pudim de Pistache

Sofisticado e aveludado, este pudim traz a intensidade do Pistache italiano, o autêntico 'ouro verde' da Sicília, em perfeita harmonia com a cremosidade do Creme de Ninho. Finalizado com pistache torrado e um toque de flor de sal. Valor: R$32,00

Pingo Arte Café - Torta de paçoca com caramelo salgado

Torta de paçoca com caramelo salgado, uma combinação perfeita entre o sabor do amendoim e o toque do caramelo cremoso e equilibrado. Valor: R$ 19,90

Pramuê Café e Tal - Merenda de Vó

Bolo de milho com calda de goiaba cascão e mousse de queijo Por aqui, a merenda é feita com afeto, fruta do quintal, forno aceso e mesa cheia. A escolha por ele pro Rota do Doce não foi por acaso: é a nossa forma de honrar o que somos. Valor: R$ 25,00

Yve Andrade Doceria - Mr. Caramel

Deliciosa barrinha de brownie recheada com caramelo salgado banhado no chocolate meio amargo, com cobertura cremosa de doce de leite e flor de sal, finalizado com um delicado deleite de caramelo e praline de amêndoas. Valor: R$ 21,00

Veja também