Gastronomia Rota dos pescados: chefs de Alagoas dão início a projeto gastrô que valoriza a pesca artesanal Conheça o roteiro que exalta insumos locais, unindo gastronomia, turismo e parceria entre os envolvidos

“Desde o começo dos tempos, águas e chão se amam”, escreveu o poeta Manoel de Barros, ao traduzir uma relação tão antiga quanto a própria humanidade.

Dessa união nascem peixes e mariscos, ingredientes valiosos nas mãos de cozinheiros atentos à fartura entre mar e rio. No Nordeste, a proposta de valorização ganhou até nome próprio: Rota dos Pescados Alagoanos.

O projeto, criado pelos chefs e amigos Antônio Mendes (Nalva Cozinha Autoral/AL), Rafael Benamor (Mahr/AL), Roger Lima (Hatsu Izakaya/AL) e Jonatas Moreira (Akuaba/AL), exalta insumos disponíveis entre as águas de São Miguel dos Milagres e Maceió e o Rio São Francisco, no município de Piranhas.

Para isso, o grupo organizou a primeira rodada de quatro jantares especiais, realizada na última semana de agosto, em parceria com chefs convidados.

Os cardápios refletiram uma prática diária dos envolvidos: conhecer pequenos produtores e dar protagonismo aos insumos locais para fortalecer a economia das cidades. Mensagem nítida nos pratos que provei, com o afago de ver o Nordeste em evidência.

Jantares

A jornada começou no restaurante Tahafa, em Milagres, com o anfitrião Roger Lima e o convidado Kaywa Hilton (Boia/BA e Maré/BA). A dupla apresentou construções harmoniosas em que aratu, azeite de cacto e lagosta ganharam destaque.

No bao de siri, Kaywa uniu o litoral alagoano à referência asiática contemporânea. Roger mostrou o frescor de sua cozinha em criações como o sushi de atum com manteiga de katsuobushi.



Bao de siri, crudo de peixe e tempurá de agulhinha (foto: Rui Nagae/Divulgação)

Na segunda parada, no restaurante Akuaba, em Naceió, Jonatas Moreira recebeu o argentino Gustavo Rinkevich (Rocka Búzios/RJ), que pôde explorar ingredientes de outros biomas.



Sua gastronomia mediterrânea se encontrou com a base francesa de Jonatas, resultando em pratos como lagosta em béarnaise asiática, servida com sagu de tapioca e polenta de cordeiro em demi-glace com mil-folhas de macaxeira. “A rota fez essa conexão fantástica”, resumiu o chef anfitrião.

Lagosta em bearnaise (Foto: Rui Nagae/Divulgação)

A terceira etapa aconteceu no Mahr, também em Maceió, onde Rafael Benamor cozinhou com a chef Monique Gabiatti (Polvo Marisqueria/RJ). Foi lá que um pirão frito, servido ainda antes do menu oficial, elevava as expectativas para a criatividade no jantar.



No cardápio, os contrastes de textura e sabor apareceram de forma precisa, como nos snacks refrescantes de Monique. De principal, o ravioli aberto com patê de ovas de tainha e camarão mostrou força para entrar no cardápio da casa.

O encerramento foi em Piranhas/AL, no restaurante Nalva, com o anfitrião Antônio Mendes e os convidados Fabrício Lemos e Lisiane Arouca (Grupo Origem/BA). Três nomes em evidência, que trabalharam insumos de identidade territorial.

Sobremesa: casal perfeito (Foto: Rui Nagae/Divulgação)

Antônio apresentou o tucunaré na brasa com béarnaise de pimenta-de-cheiro, duas versões de milho e telha de cacto. Fabrício chamou atenção com o black angus de sol, servido com minibaião de dois. Já Lisiane despertou memórias afetivas com a queijadinha de brigadeiro de goiaba, creme de queijo e sorvete de nata goiaba.

“Precisamos valorizar o que é local. O melhor peixe é aquele próximo da gente”, finalizou Antônio Mendes.

O chef do Nalva ainda prevê novas edições temáticas da Rota dos Pescados. Segundo ele, carapeba, cioba, arabaiana e camurim são espécies abundantes na costa alagoana. No Velho Chico, pitú, pial e bambá reforçam a pesca artesanal que enriquece cardápios.

Vale destacar que a pesca artesanal, além de dar sustento a famílias de todo o Brasil, é de baixa degradação. "Por ser uma atividade de baixa pegada hídrica, ou seja, gasta pouca água no processo produtivo, ela gera baixo impacto ambiental e consequentemente, é uma atividade mais sustentável, tanto ambiental quanto socioeconomicamente", garantiu o pesquisador de pescados da Embrapa, Adriano Prysthon.

Para esse olhar, que une gastronomia e sustentabilidade, o poema citado na primeira linha desta reportagem se encerra de modo apropriado: “Penso, com humildade, que fui convidado para o banquete destas águas”.

Os chefs Roger Lima e Kaywa Hilton (Foto: Rui Nagae/Divulgação)

No Tahafa: arroz meloso de lagosta, porco e tucupi (Foto: Rui Nagae/Divulgação)

Os chefs Gustavo Rinkevich e Jonatas Moreira (Foto: Rui Nagae/Divulgação)

No Akuaba: paleta de cordeiro em demi-glace com alcaçuz (Foto: Rui Nagae/Divulgação)

Rafael Benamor e Monique Gabiatti (Foto: Rui Nagae/Divulgação)

No Mahr: croqueta de Alheira (Foto: Rui Nagae/Divulgação)

Lisiane Arouca, Fabrício Lemos e Antônio Mendes (foto: Rui Nagae/Divulgação)

Black angus do sol com mini baião de dois (Foto: Rui Nagae/Divulgação)



Serviços

Tahafa Cozinha Tropical

Endereço: AL 101, São Miguel dos Milagres/AL

Instagram: @tahafamilagres

Akuaba

Endereço: rua Ferroviário Manoel Gonçalves Filho, 6, Jatiúca, Maceió/AL

Instagram: @akuababr

Mahr Gastronomia

Endereço: rua Industrial Breno Lins Cansanção, 49, Jatiúca, Maceió/AL

Instagram: @mahrgastronomia

Nalva Cozinha Autoral

Endereço: rua José Martiniano Vasco, Centro Histórico, Piranhas/AL

Instagram: @nalvacozinhaautoral

*O jornalista viajou a convite dos quatro chefs alagoanos com o patrocínio da ABIH

