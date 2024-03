A- A+

Gastronomia Rota Sabores do Centro celebra o aniversário da cidade do Recife com pratos exclusivos Prefeitura do Recife mobilizou 41 restaurantes, bares e cafés para criarem pratos especiais até domingo (17), em alusão ao aniversário de 487 anos da capital pernambucana

As comemorações do aniversário de 487 anos do Recife incluem experiências sensoriais e gastronômicas como o projeto“Sabores do Centro”, idealizado pelo Programa Recentro, da Prefeitura do Recife, em parceria com 41 restaurantes, bares e cafés do centro, que criaram pratos especiais para seus cardápios em homenagem à cidade, disponíveis até domingo (17).



Entre os participantes, o Restaurante Leite, o mais antigo do Brasil, criou a Garoupa à Recife, enquanto que o Teatro Mamulengo, na rua da Guia, fez o prato Camarão Rei, uma homenagem a Reginaldo Rossi. Serão servidos pratos como o Risoto Mameluco, do Armazém Rio Branco; Aurora dos Meus Sonhos, da Bodega do Véio; Camarão Capibaribe, do Poeta; Ponte Giratória, da Venda Bom Jesus; Bem-vindo à Recife; de Lana Bolo de Rolo; e outros nomes relacionados à cultura local.

O Frege colocou no cardápio o prato “Recife Encantos Mil”, o Café do Mercado, localizado na rua das Calçadas, assina o Bauru Recife. Já a sorveteria Frisabor criou um picolé com dois sabores: cajá e pitanga, tipo saia e blusa, uma edição limitada exclusiva para o aniversário do Recife para o qual foram produzidos, inicialmente, 10 mil picolés. O proprietário da FriSabor, Gustavo Neves, disse que a ideia foi contemplar o Recife com sabores refrescantes e muito apreciados pelos recifenses. “Recife faz 487 anos e a empresa participa dessa história há 67 anos”, disse Neves.

Para a chefe do Recentro, Ana Paula Vilaça, essas ativações e experiências gastronômicas dinamizam a economia do centro. “Essa é uma ativação em que os empreendimentos colaboram para movimentar o centro da cidade. É uma ação de pertencimento e experiência sensorial, onde os restaurantes, bares e cafés participam desenvolvendo uma cozinha afetiva e cultural, com a qual a população se identifica, além de aguçar a curiosidade sobre os nomes criativos com os quais são batizados os pratos”, disse Ana Paula.

