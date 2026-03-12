A- A+

Cidades-irmãs Roteiro gastronômico reúne bares e restaurantes tradicionais do Recife e de Olinda No aniversário das cidades-irmãs, confira uma seleção de endereços para celebrar com boa comida e história

Recife e Olinda compartilham receitas que ajudam a formar a nossa identidade. Pratos criados da miscigenação entre culturas indígena, africana e portuguesa, que uniram técnica e sabor aos ingredientes da região.





Falar dessa culinária é lembrar, por exemplo, da força da cana-de-açúcar, que nos leva aos doces pernambucanos. Bolo de rolo, cartola e cocada estão entre as delícias que resistem ao tempo enquanto contam, à sua maneira, a nossa história.



A lista segue com pratos que dão “sustança” a qualquer um. Preparos à base de mandioca, queijo de coalho, carne e peixes, muitas vezes servidos com bastante caldo e pirão, num contexto que leva memória e afeto à culinária das cidades-irmãs.



E, se até aqui você já ficou com água na boca, aproveite o aniversário de Olinda e Recife, nesta quinta-feira (12), para percorrer bares e restaurantes e celebrar, à mesa, a boa comida e a história.

Oficina do Sabor

Aberto no início dos anos 1990, pelo chef César Santos, o restaurante é parada obrigatória para aquelas receitas com ingredientes típicos. Leia-se macaxeira, queijo de coalho, peixes e crustáceos, além de frutas como maracujá e seriguela, que estão presentes em pratos principais, drinques e sobremesas. Endereço: rua do Amparo, 335, no bairro do Amparo, Olinda

Instagram: @oficinadosaborpe

Alto da Sé

Seja você pernambucano ou turista, o passeio pelo Alto da Sé é obrigatório. Além da vista que se tem de lá, o visitante se depara com as barraquinhas das tapioqueiras que se dedicam ao preparo da tapioca com os mais variados recheios. Endereço: Alto da Sé, no Sítio Histórico

Patuá

Com quase 20 anos de funcionamento, o restaurante Patuá, do chef Alcindo Queiroz, oferece pratos típicos do litoral pernambucano. Com a mistura de itens clássicos e autorais, a casa tendo o paladar sempre aberto para clássicos e autorais. Camarão, salmão, polvo e tantos outros pescados se misturam a itens como jerimum, batata-doce e manteiga de garrafa. Endereço: Bernardo Vieira de Melo, 79, Ribeira, Sítio Histórico de Olinda. Instagram: @restaurantepatua

Sorveteria de Olinda

O lugar foi pensado para oferecer fruta em forma de sorvete. E, nesse quesito, há uma infinidade de sabores regionais: cajá, manga, umbu, goiaba, seriguela. Isso sem falar nas referências clássicas, como bolo de noiva e nata goiaba. Endereço: rua Quinze de Novembro, 189, Varadouro, Olinda. Instagram: @sorveteriaolinda

Bodega de Veio

A casa surgiu nos anos 1980, em Olinda. Mas foi em 2016 que a filial no Bairro do Recife aumentou a popularidade do bar/mercearia. As mesinhas no salão e na área externa convidam para provar a culinária nordestina. Além de filé com fritas e dobradinha, não pode faltar arrumadinho e cupim acebolado. Endereço: rua Mariz e Barros, 328, Bairro do Recife. Instagram: @bodegarecifeantigo

Leite

O restaurante, que está temporariamente fechado para reforma de ampliação, é o mais antigo em atividade no país. Por isso, assim que as portas reabrirem, vale conferir toda a atmosfera histórica do lugar fundado em 1882, na região central do Recife. Bolinho de bacalhau, cartola e o famoso bacalhau do Porto são pedidas obrigatórias. Endereço: Praça Joaquim Nabuco, 147, Santo Antônio, Recife-PE. Instagram: @restauranteleite

Mercado da Boa Vista

Que o recifense adora um mercado, a gente já sabe. E um dos mais visitados na capital é o da Boa Vista, que reúne inúmeros boxes oferecendo os clássicos da culinária nordestina. Além de comida, petisco e bebida gelada, há uma programação cultural ativa aos finais de semana. Endereço: Rua da Santa Cruz, s/n, Boa Vista, Recife-PE. Instagram: @mercadodaboavista

Costa Brava

Fundado em 1972, o Costa Brava é um clássico no cenário gastronômico do Recife. O cardápio oferece uma variedade de itens nobres entre peixe, lagosta, carne e camarão. Tudo isso, em ambiente que remete à história e tradição. Endereço: rua Barão de Souza Leão, 698, Boa Viagem, Recife-PE. Instagram: @costabravarestauranteoficial

