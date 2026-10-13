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EVVAI Evvai ganha o Art of Hospitality Award no The 50 Best Restaurants Latin America´s 2026 Restaurante do chef Luiz Filipe Souza, em São Paulo, foi destacado pelo serviço excepcional e experiência geral oferecida ao cliente

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O restaurante Evvai, localizado no bairro de Pinheiros, na capital paulistana, acaba de marcar mais um gol de placa.



Em abril último, a casa conquistou a sua terceira estrela no prestigiado Guia Michelin Brasil, com cozinha liderada pelo chef Luiz Filipe Souza, e, agora, rumando para o término do ano, foi vencedor do Art of Hospitality Award 2026, concedido The 50 Best Restaurants Latin America´s 2026, patrocinado pela Johnnie Walker Gold.



A cerimônia de homenagem aos vencedores do ranking e prêmios especiais está marcada para 1º de dezembro na cidade de Guadalajara, no México.

O que significa o prêmio?

Segundo a organização do 50 Best, o restaurante destacado nessa premiação, antes de tudo, oferece um serviço excepcional, acolhimento e experiência geral oferecida ao cliente.

“Estamos absolutamente encantados com esse reconhecimento... Receber este prêmio nos inspira a continuar colocando os clientes no centro de tudo o que fazemos. Eles são a bússola que orienta o nosso caminho, impulsionando a nossa melhoria constante e a nossa busca pela excelência no serviço que prestamos. Para nós, a satisfação de cada pessoa que passa pelas nossas portas já é um prêmio em si, e estamos confiantes de que esse reconhecimento nos permitirá compartilhar nossa visão culinária personalizada e experiência gastronômica com um público ainda mais amplo”, comenta Luiz Filipe Souza.

Inaugurado em 2017, o Evvai tem o chef Luiz Filipe Souza à frente da sua direção criativa e execução, sempre orientada pelo espírito "Oriundi", que é a convergência das heranças italiana e brasileira do cozinheiro.

Parceira de vida e de trabalho de Luiz Filipe, Bianca Mirabili responde pelas pesquisas e desenvolvimento da confeitaria do Evvai, que dá todo o protagonismo possível às delicadas sobremesas.

Assinando um trabalho a cada ano mais maduro, Bianca levou o Latin America’s Best Pastry Chef 2025 pelo The 50 Best, o que significa dizer que foi destacada como a melhor confeiteira do ano corrente.

O prêmio reconheceu sua pesquisa sobre a biodiversidade brasileira, com destaque para a integração de frutas nativas e mel de abelhas sem ferrão (meliponas) em suas criações.

Salão do restaurante Evvai, em São Paulo. Foto: Tadeu Brunelli/Divulgação

Elegante, chique, o restaurante de Luiz Filipe leva o cliente a uma grande viagem que costura a história das duas nações. E apesar de ser uma casa sofisticada nos detalhes, complexa nas execuções, o Evvai entrega uma refeição leve no sentido conceitual.



Um dos pontos altos do seu menu degustação é a forma como o chef comunica suas ideias. De um jeito muito leve e nem de longe soa pretencioso.

Apesar de não abrir mão do rigor técnico, o menu de Luiz Filipe tem um quê lúdico, quase primaveril.



O profissional lança mão de insumos ricos em cor, brinca com formatos e faz da sua criatividade um condutor para ingredientes brasileiros chegarem a uma vitrine de alto nível.

Menu do chef Luiz Filipe Souza, do Evvai. Fotos: Tadeu Brunelli/Divulgação

SERVIÇO

Evvai

Onde: Rua Joaquim Antunes, 108, Pinheiros, São Paulo (SP)

Mais informações aqui

Funcionamento: jantar de terça a sábado, das 19h às 23h; almoço aos sábados, das 12h às 15h

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