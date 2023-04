Ruffo e Café Marie: espaços chegam ao Recife em maio

A- A+

O café, no térreo, e o restaurante, no topo de 35 andares, com elevador panorâmico. Dois espaços gastronômicos que chegam ao Recife em maio com a promessa de agradar aos paladares mais refinados. Trata-se do Marie & Ruffo, que vai reunir no Empresarial Charles Darwin, na Ilha do Leite, área central da cidade, um misto de gastronomia contemporânea aliada ao toque regional.

Com assinatura dos empresários José Walter Cavalcanti e Victor Braz, ambos à frente do Seu Tito Boteco e do Seu Tito Praia, o Café Marie e o Ruffo abrem na capital pernambucana em parceria com o produtor de eventos Augusto Acioli, da Festa Cheia.



O investimento, de cerca de R$ 7 milhões, vai culminar em duas casas que inicialmente começam a operar com 128 funcionários - captados da plataforma GO, da Prefeitura do Recife.





Café Marie

Com projeto arquitetônico assinado por Thiago Valença e Manoela Pires, da Poligonus, o espaço Café Marie está sendo erguido no térreo do empresarial, com um deck que abre para um jardim externo. Na área interna, sofás, bancada do bar e iluminação com pendentes ritmados, são alguns dos destaques.

Já o cardápio vai dispor de opções para o café da manhã, almoço, lanche ou ceia. O Bagel Beneditino e o Cheesecake de Snickers integram os irresistíveis do menu, que terá o comando da chef Taci Teti.



Crédito: Divulgação

Sobre o nome do café, o empresário José Walter Cavalcanti, explica a escolha. "Em meio a empresariais batizados com omes de cientistas homens, resolvemos homenagear uma grande cientista que fez história. A física e química polonesa naturalizada francesa, Marie Curie, foi uma das pioneiras nos estudos sobre a radioatividade no mundo. Não apenas demos o nome dela ao Café como também incluímos um pouco da gastronomia europeia no menu, com o Benedict e o Mille-Feuille", contou.



Ruffo

Na cobertura, a vista panorâmica de 360 do Recife integra o ambiente do Ruffo - localizado na cobertura do empresarial. São 35 andares que podem ser atingidos em 58 segundos, dentro de um elevador também panorâmico.



Assim como o Café, a arquitetira do restaurante foi desenvolvida pela Poligonus. "O Ruffo é uma experiência única, que reúne boa comida, conforto, vista diferenciada e atendimento de alto padrão. O nosso objetivo é encantar, por isso os detalhes foram muito bem trabalhados", ressalta José Walter.



Crédito: Divulgação

No menu, uma seletiva carta de vinhos com rótulos nacionais e internacionais é um dos destaques. Área com DJ, espaço VIP, mezanino e bares independentes, também integram o ambiente do Ruffo, que com a chef Taci Teti tem um cardápio pensado sob a influência da cozinha europeia, com toque contemporâneo que culmina o clássico com requintes modernos.



Sobre as entradas, vale destacar a Samosas de Cordeiro e o Carpaccio autoral finalizado na mesa. Como prato principal, o Mac & Cheese com cheddar inglês e o Camarão & Carnarolli. E para a sobremesa é oferecida Romeu e Julieta interpretada com pudim de queijo do reino e bolo de rolo.

Para os clientes, há disponibilidade de 800 vagas no estacionamento da área interna do Charkes Darwin, além de serviço de manobrista para frequentadores dos dois ambientes.

Serviço

Café Marie e Ruffo



Funcionamento diariamente às 7h (café) e às 11h30 (restaurante)







