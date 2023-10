Sabores da Amazônia: saiba como preparar tucunaré assado na folha de bananeira

A- A+

A diversidade da fauna brasileira e a extensão continental do nosso país propicia uma grande diversidade gastronômica traduzida em pratos cheios de identidade. E quando o assunto é peixe, a região amazônica é um oasis, com uma enorme quantidade de espécies muito apreciadas.



O tucunaré, do Tupi "tucun" e "aré" amigo, ou seja, "semelhante ao tucum", é uma delas. Espécie de peixe presente nos rios da América do Sul, em especial do Brasil, também conhecida como tucunaré-açu, tucunaré-paca, tucunaré-pinima, tucunaré-pitanga, tucunaré-vermelho ou tucunaré-pretinho, tem sabor marcante e inigualável. Apresentamos uma receita especial de preparo do peixe na folha de bananeira, privilegiando os ingredientes brasileiros nos acompanhamentos. Tome nota!

Tucunaré assado na folha de bananeira com purê de mandioca e goma de tapioca

(Por Deline)



Ingredientes:



Tucucunaré na folha de bananeira:

1 tucunaré inteiro

Sal a gosto

Pimenta a gosto

Suco de 1 limão

½ xícara (chá) de manteiga ou margarina

1 folha de bananeira



Purê de mandioca:

1 quilo de mandioca

4 colheres (sopa) de Deline

Sal a gosto

½ xícara (chá) de leite (se necessário)



Goma de tapioca:

4 colheres (sopa) de Deline

1 cebola pequena picada

2 xícaras (chá) de goma de tapioca

Sal a gosto

Coentro picado a gosto



Modo de preparo:



Tucucunaré na folha de bananeira:

Tempere o tucunaré com sal, pimenta, suco de limão e manteiga. Espalhe por todo o peixe e deixe marinando por 20 minutos. Depois disso, em uma assadeira grande, coloque a folha de bananeira e o tucunaré temperado. Enrole na folha de bananeira. Leve ao forno pré-aquecido a 180°C por 30 minutos ou até que esteja cozido. Reserve.

Purê de mandioca:

Enquanto isso, coloque a mandioca em uma panela grande, cubra com água e leve ao fogo médio para cozinhar.Depois que estiver cozida, escorra a água, retire a parte dura da mandioca e bata no processador ou liquidificador até virar um purê. Volte para a panela, adicione a Deline e tempere com sal. Se necessário, adicione leite.Reserve.

Goma de tapioca:

Em uma frigideira média, adicione a Deline e leve ao fogo médio para derreter. Adicione a cebola e refogue por 2 minutos. Desligue a panela, adicione a goma de tapioca e misture. Tempere com sal e coentro. Sirva em seguida o tucunaré assado, o purê de mandioca e a goma de tapioca.

