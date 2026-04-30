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LITORAL Sabores da Pipa: praia no Rio Grande do Norte sedia festival gastronômico a partir desta quinta (30) Um dos destaques do evento é a participação da chef Janaína Torres

A Praia da Pipa, destino turístico dos mais visitados em Tibau do Sul, no Rio Grande do Norte, recebe Sabores da Pipa Festival Gastronômico. Em sua quinta edição, o evento tem início nesta quinta-feira (30).

Com programação até o dia 10 de maio, o circuito gastronômico contempla 50 estabelecimentos, entre restaurantes, bares, hotéis e barracas de praia. O público terá a chance de conhecer mais de 60 criações exclusivas desenvolvidas especialmente para o festival.

Durante os dias de evento, os menus terão preços fixos e promocionais: R$ 63 para pratos principais, R$ 43 para entradas e combos, e R$ 33 para sobremesas e drinks. Um guia digital lançado pela organização do evento reúne descrições dos pratos, horários de funcionamento, endereços, contatos e perfis dos estabelecimentos.

“Tradição” é o tema desta edição do evento, que abraça o conceito “Sabores que contam histórias”. A ideia é que os participantes revisitem memórias, receitas, ingredientes e técnicas que ajudam a formar a identidade gastronômica da região, mostrando que a cozinha de Pipa vai além da experiência turística convencional.

Em 2026, um dos destaques do Sabores da Pipa é a participação de Janaína Torres, eleita melhor chef mulher da América Latina em 2023 e melhor chef mulher do mundo em 2024. Ela participará da Arena Gastronômica “Saberes e Sabores”, no dia 9 de maio, com palestra e bate-papo sobre preservação da cultura alimentar no território e gastronomia social.



*Com informações da assessoria de imprensa.

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