Ranking revela os sabores de bolos e tortas doces mais pesquisados na internet no Brasil

Um levantamento realizado pelo site Receitas Nestlé mapeou o volume médio mensal de buscas no Google Brasil por 200 opções de bolo e 100 de torta doce entre agosto de 2025 e julho de 2026. Os dados refletem a intenção de pesquisa do público no ambiente digital e indicam tendências que podem orientar a atuação de confeiteiros e empreendedores na criação de produtos e opções de fatias decoradas.



A preferência por esse tipo de receita dialoga com dados de mercado. Um relatório da consultoria Mintel publicado em maio de 2026 aponta que 65% dos brasileiros preferem bolo como sobremesa. O estudo também relaciona o envelhecimento populacional ao crescimento na busca por opções com frutas, sabores mais leves e texturas variadas.

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Liderança isolada e apelo dos sabores tradicionais

O bolo de cenoura liderou a categoria de bolos com 790 mil buscas mensais, superando o segundo colocado, o bolo de chocolate, por uma diferença de 328.667 pesquisas. Entre as tortas doces, a torta de limão ficou em primeiro lugar ao registrar 119.458 buscas mensais, volume 2,5 vezes superior ao da segunda colocada, a torta holandesa, com uma vantagem de 72.550 buscas.



Os seis primeiros colocados de ambas as categorias demonstram a predominância de sabores clássicos no interesse do público. Na categoria de bolos, destacam-se ingredientes frequentes na rotina das padarias e residências, como fubá, milho, laranja e banana. No segmento de tortas, além da versão holandesa, as de morango e de maçã estão entre as mais consultadas.



O levantamento também registrou volumes significativos para combinações menos convencionais. O bolo Red Velvet obteve 44.683 buscas mensais, enquanto a torta de abacaxi alcançou 18.075 pesquisas no período.



Fatores culturais e praticidade no consumo

A busca por receitas tradicionais está associada à presença desses pratos na memória cultural e à facilidade do modo de preparo. O bolo de cenoura opera como opção recorrente para o café da manhã, lanches ou festas de aniversário. No caso da torta de limão, o contraste entre o sabor cítrico e o doce atende a diferentes perfis de paladar, com variações que incorporam bases de biscoito, merengue e leite condensado.



Confira o ranking completo:

Bolos

Palavra-chave / Vol. médio mensal

1 bolo de cenoura – 790.000

2 bolo de chocolate – 461.333

3 bolo de fubá – 281.500

4 bolo de banana – 274.333

5 bolo de milho – 255.417

6 bolo de laranja – 168.167

7 bolo fofinho – 147.917

8 bolo de banana com aveia – 121.792

9 bolo de limão – 85.250

10 bolo de fubá com goiabada – 73.833

11 bolo de leite – 71.858

12 bolo de mandioca – 65.217

13 bolo de maçã – 51.033

14 bolo de coco – 48.467

15 bolo red velvet – 44.683

Tortas

Palavra-chave / Vol. médio mensal



1 torta de limão – 119.458

2 torta holandesa – 46.908

3 torta de maçã – 41.517

4 torta de morango – 35.417

5 torta de banana – 32.100

6 torta alemã – 29.467

7 torta de abacaxi – 18.075

8 torta de maracujá – 13.850

9 torta de chocolate – 13.292

10 torta de cookies – 8.242

11 torta de pêssego – 4.392

12 torta banoffee – 4.192

13 torta de chocolate com maracujá – 3.450

14 torta de leite condensado – 2.950

15 torta de frutas vermelhas – 2.608

Fonte: Receitas Nestlé

Dados extraídos via Google Brasil

