A- A+

Sabores Sabores do Pará: aprenda a fazer peru no tucupi com jambu, inspirado na gastronomia do Norte A culinária paraense se destaca pela diversidade de ingredientes encontrados por todo Norte e Nordeste

Com influências indígenas, a culinária paraense se destaca pela diversidade de ingredientes encontrados por todo Norte e Nordeste. O tucupi - líquido extraído da raiz da mandioca - pode ser usado sozinho ou toque especial nas receitas. Já o jambu é uma erva muito conhecida e usada em vários pratos. Na sua maioria são receitas salgadas como o pato ao tucupi ou o tacacá. Apresentamos uma sugestão de receita de peru inspirada nos ingredientes do Pará para incrementar o sabor dessa ave nobre. Tome nota!

Peru no tucupi com jambu

(Por Deline)



Ingredientes:



Peru no tucupi com jambu:

1 xícara (chá) de manteiga ou margarina

1 peru descongelado

Sal a gosto

Pimenta a gosto



Tucupi com jambu:

4 colheres (sopa) de manteiga ou margarina

1 cebola média picada

2 dentes de alho picado

2 litros de tucupi

1/2 maço de jambu

Sal a gosto

Pimenta a gosto



Modo de preparo:



Peru no tucupi com jambu:

Coloque o peru em uma assadeira grande untada com manteiga e tempere com sal e pimenta. Leve ao forno pré-aquecido e siga as instruções da embalagem. No meio do cozimento, regue o peru com o caldo da própria assadeira. Depois de assado, deixe amornar. Destrinche todo o peru e reserve.

Tucupi com jambu:

Em uma panela de barro grande, leve ao fogo médio para aquecer. Adicione a manteiga e, em seguida, a cebola e o alho. Refogue por dois minutos e adicione o tucupi. Quando começar a ferver, adicione o peru destrinchado e cozinhe por 20 minutos. Tempere com sal e pimenta, se necessário. Coloque o jambu. Sirva em seguida com arroz branco.

Veja também

Sabores Saiba como fazer palha italiana, uma sobremesa para compartilhar com a família