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Saúde Saiba como conservar corretamente os alimentos e evitar contaminações em casa Especialista sugere ações para evitar a proliferação de bactérias e possíveis intoxicações

Quando o assunto é calor, o cuidado com os alimentos sensíveis deve ser redobrado. A atenção ajuda a evitar a proliferação de bactérias e possíveis intoxicações em produtos como aves e ovos.

Nesse processo, o olhar deve ser treinado antes mesmo do preparo de uma receita. A recomendação principal é que o transporte do supermercado até a residência seja o mais ágil possível, garantindo que os produtos retornem rapidamente à refrigeração para manter sua integridade.

Segundo o departamento de qualidade da Tijuca Alimentos, é preciso limitar ao máximo o tempo em que as proteínas ficam expostas fora da geladeira durante o manuseio. A recomendação é para os processos de congelamento e descongelamento, que devem ocorrer de forma segura e sem exposição da carne ao calor ambiente, evitando variações térmicas.

Segundo a nutricionista da marca, Joelia Silva, a multiplicação de microrganismos acelera significativamente nos dias mais quentes. "Outro ponto de atenção é sobre o armazenamento da comida pronta. É um mito achar que precisamos esperar a comida esfriar totalmente no fogão", aponta.

A recomendação é que o alimento preparado vá para a geladeira em, no máximo, duas horas após o cozimento, preferencialmente transferido para potes menores e rasos, o que permite um resfriamento rápido e seguro.

A variação de temperatura dentro de casa é um detalhe importante, o consumidor deve utilizar métodos corretos e seguros tanto para o congelamento quanto para o descongelamento, sendo o mais recomendado o uso da parte do resfriador, parte de baixo da geladeira.

"Nos dias de calor intenso, a multiplicação de bactérias nos alimentos ocorre de forma muito mais rápida, exigindo que o tempo de exposição dos produtos crus em temperatura ambiente seja o menor possível", alerta Joelia Silva.

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