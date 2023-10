A- A+

Vídeo Saiba como é comer a mais de 20 metros de altura, no projeto Nave 01, que estreia no RioMar A experiência, que dura uma hora, mistura música e gastronomia

A partir deste sábado (7), o projeto Nave 01 recebe o público interessado em comer nas alturas, na área externa do shopping RioMar, no Pina, Zona Sul do Recife.

A experiência, que dura uma hora, mistura música e gastronomia em pouco mais de 20 metros de altura.

Lá em cima, o público confere um cardápio surpresa. Quem tiver restrições alimentares avisa antes para a equipe.

Além de open bar, todos conferem prato de entrada, principal e sobremesa, que prometem mudar ao longo desta temporada.





São cinco subidas por dia, nos horários de almoço, sunset e jantar. Os ingressos neste segundo lote custam: R$ 265.

Confira a experiência completa, em primeira mão, pela nossa equipe do caderno Sabores.

