Saiba como fazer bolho de milho vegano

A- A+

O sabor principal do período junino é do milho. Pamonha, canjica, cuscuz, mingau, entre outros compõe a mesa do mês de junho. O bolo de milho também é um dos favoritos, mas, para quem é vegano, é preciso tomar cuidado com ingredientes como leite e ovo que costumam entrar na massa.

A seguir, confira um passo a passo que não utiliza nenhum produto de origem animal:



Ingredientes:

120g ou ¾ de xícara de milho cozido ou enlatado (drenado)

90g ou ½ xícara de óleo vegetal

130ml de água

200g ou 1 xícara de açúcar demerara

15g ou 2 colheres de sopa de farinha de linhaça

65g ou ½ xícara de fubá mimoso

70g ou ½ xícara de farinha de arroz integral

40g ou de xícara de fécula de batata ou amido de milho

1,5g ou ½ colher de chá de goma xantana

Rendimento: 700 gramas ou 1 unidade média (17cm)

Modo de preparo:

Separe uma forma (preferencialmente de alumínio) untando com óleo. Pré-aqueça o forno a 180 graus celsius. Em um liquidificador coloque: milho, óleo, água e açúcar demerara. Bata por cerca de 5 minutos. Transfira a mistura de milho para uma tigela. Adicione o fubá e a farinha de linhaça e misture bem com um fouet.

Comece a adicionar o mix de farinhas sem glúten aos poucos, acompanhando a textura da massa crua. Pare de adicionar farinhas quando a textura da sua massa ficar cremosa, um pouco mais consistente do que uma massa de bolo comum. Se a massa ficar muito firme, o bolo não cresce bem. E se a massa estiver “oleosa” é porque passou da quantidade necessária de farinhas, então adicione mais água para corrigir.



Por fim, adicione o fermento químico e misture. Leve ao forno por pelo menos 35 minutos (pode chegar até 50 minutos de assamento dependendo do forno, verifique antes de desligar se o bolo está completamente assado). Conserve em temperatura ambiente por até 5 dias, em geladeira por até 10 dias ou congele por até 2 meses.

Veja também

Sabores Azeite: Por que há 4 cores diferentes para as tampas? Especialista viraliza com explicação