Gastronomia Saiba como fazer o ovo perfeito com dicas práticas para você aplicar nas receitas Chef sugere dicas culinárias preciosas para marcar o Dia Mundial do Ovo, nesta sexta-feira (10)

Sim, o ovo perfeito existe, e a chef Bru Calderon tem como provar. Isso porque ela reuniu algumas preciosas para marcar o Dia Mundial do Ovo, celebrado no mercado gastronômico, nesta sexta-feira (10).

Mas, antes, vale destacar que a data é uma justa homenagem criada pela Comissão Internacional do Ovo (International Egg Commission, IEC), na intenção de promover o alimento como pedida nutritiva e democrática.

Adjetivos que todo brasileiro concorda, e acrescenta: "economicamente acessível". Uma opção que ajuda a manter a saúde do corpo (e do bolso) em dia.

Ovo perfeito

Mas vamos ao preparo ideal...De longe até parece simples, mas conseguir aquele ponto perfeito, com a gema cremosa e as bordas douradas, exige atenção aos detalhes. Para evitar que algo tão prático desande, aqui vão as orientações:



"A primeira grande dica é usar frigideiras de qualidade. Prefira as equipadas com revestimento antiaderente. Elas não grudam e dispensam o excesso de gordura", começa a chef.



"Unte a superfície da frigideira, com o auxílio de um pincel, delicadamente. A manteiga é uma excelente opção, em vez do óleo ou azeite. O seu ponto de queima é menor. Dessa forma, o ovo não ficará completamente tostado embaixo", continua



"Adicione 1 colher de sopa de água na frigideira, para criar vapor. Ele garante o cozimento uniforme da parte de cima e de baixo do ovo. Esse é um segredo que grandes chefs de cozinha já revelaram em livros e programas de TV", diz.



"Tempere com um pouco de sal e pimenta do reino, e tampe a frigideira imediatamente. É o vapor que irá cozinhar a gema sem queimar a clara".



"Cozinhe em fogo baixo. Dessa forma evita que o excesso de calor queime o ovo".



"Use a chama média ou baixa. Quanto menor a espessura da sua frigideira, menor deve ser a chama. Desligue o fogo após 1 minuto e deixe que o ovo termine de chegar ao ponto desejado (gema mole ou dura), só com o vapor da frigideira. Está pronto o melhor ovo frito da vida", finaliza.



*Com informações da assessoria de imprensa!



