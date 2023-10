A- A+

RECEITA Irresistível: saiba como fazer o típico cuscuz nordestino com queijo e charque A editoria Sabores preparou um conteúdo especial com os segredinhos de uma receita fácil e deliciosa apresentada pela chef Adriana Santos

Neste Dia do Nordestino (8 de outubro), a editoria Sabores preparou um conteúdo especial com os segredinhos de uma receita fácil e deliciosa de cuscuz nordestino apresentada pela chef Adriana Santos, proprietária do Terraço Gouter (@terracogouter) e do Gouter Buffet (@gouterbuffet).

Além da receita, já está no ar uma matéria completa com a origem e a história do cuscuz, desde sua criação, no norte da África, até a mesa dos nordestinos como símbolo da nossa gastronomia e afetividade.



Cuscuz nordestino

(Por chef Adriana Santos)

Ingredientes:



1 xicara de flocão de milho

1/2 xicara de água

Charque desfiada a gosto

Queijo coalho a gosto

Sal e coentro a gosto

Modo de preparo:

Em um prato, adicione uma xícara e meia de flocão a meia xícara de água e uma pitada de sal. Misture com a mão até hidratar a massa e deixe descansar por 5 minutos. Cubra metade da cuscuzeira com a mistura, recheie com queijo coalho e charque, e cubra com cuscuz. Leve ao fogo para cozinhar. Quando começar a levantar vapor, conte 40 segundos, abra a tampa, coloque água na tampa da cuscuzeira e molhe o cuscuz. Feche a tampa, aguarde uns segundos e depois sirva com os seus acompanhamentos preferidos.

