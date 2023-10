A- A+

Sabores Saiba como fazer palha italiana, uma sobremesa para compartilhar com a família Apesar do nome, receita surgiu no Sul do Brasil, em uma colônia de italianos

Os desavisados podem supor que a receita de palha italiana surgiu na Itália, mas a iguaria de brigadeiro com pedaços de biscoito, na verdade, é resultado da criatividade de brasileiros. O surgimento do doce ocorreu no Sul do País, em uma colônia de imigrantes italianos, que tiveram como inspiração o doce italiano salame di cioccolato, em português “salame de chocolate”.



A receita original do doce italiano era feita com massa de chocolate, manteiga, ovos, pedaços de biscoito e um mix de frutos secos, como: nozes, amêndoas, avelãs e castanhas. No Brasil, a massa foi substituída pelo famoso brigadeiro de chocolate e utiliza pedaços de biscoito maizena. O doce mistura à receita italiana ingredientes populares ao paladar dos brasileiros, como o leite condensado, achocolatado, biscoito de maizena, manteiga e açúcar. Tome nota para preparar em sua casa!

Palha italiana

(Por Vitarella)



Ingredientes:



2 latas de leite condensado

1 copo de achocolatado em pó

3 colheres de sopa de margarina

1 pacote de biscoito de amido de milho

Chocolate hidrogenado picado (600g)

Açúcar para decorar



Modo de preparo:



Em fogo médio, misture o leite condensado, a margarina, achocolatado e os pedaços de chocolate na panela até formar um brigadeiro. Triture os biscoitos Maizena Vitarella e adicione na panela com o brigadeiro ainda quente. Forre uma fôrma retangular com filme plástico e despeje a massa.

Cubra a forma com filme plástico e leve para gelar por uma hora. Desenforme e corte a massa em quadradinhos. Finalize com o açúcar

