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SAÚDE Saiba como inserir o azeite de oliva na dieta e aproveitar seus benefícios à saúde Nutricionista dá dicas de como o ingrediente pode ser distribuído nas diferentes preparações do dia a dia

Há tempos que o azeite de oliva está no radar dos pesquisadores de saúde. Seus benefícios para o corpo aparecem em pesquisas atentas principalmente ao bom funcionamento do coração.

Para se ter uma ideia, estudo publicado no Journal of the American College of Cardiology diz que a ingestão diária de mais de 7 gramas de azeite de oliva por dia, que se aproxima a meia colher de sopa, está associada a uma redução de 19% no risco de morte por doenças cardiovasculares, em comparação com pessoas que não consumiam o alimento.

Os pesquisadores também observaram que a substituição de margarina, manteiga, maionese e gordura láctea por azeite esteve associada a um menor risco de mortalidade.

Com base em levantamentos como este, a nutricionista Aline Maldonado, consultada pela marca de azeite Nova Oliva, explica como incorporar o alimento às refeições cotidianas sem perder de vista o conjunto das escolhas feitas à mesa.

No Dia Mundial do Coração, celebrado em 29 de setembro, a nutricionista Dra. Aline Maldonado, consultada pela marca de azeite Nova Oliva, explica como incorporar corretamente o alimento às refeições

“O azeite de oliva é fonte de gorduras monoinsaturadas e contém compostos antioxidantes, especialmente quando na versão extravirgem. Sua presença na alimentação pode contribuir para um perfil de gorduras mais favorável à saúde cardiovascular, principalmente quando substitui alimentos ricos em gordura saturada. Isso não significa simplesmente acrescentar azeite ao que já se consome, mas observar a composição da refeição como um todo”, explica Aline.

Consumo por dia

O Guia Alimentar para a População Brasileira orienta que óleos e gorduras sejam utilizados em pequenas quantidades para temperar e cozinhar alimentos e preparar refeições.

O azeite de oliva pode ser distribuído entre diferentes preparações desde que a quantidade seja compatível com as necessidades individuais e com as demais fontes de gordura presentes na alimentação.

A utilização não precisa ficar restrita às saladas. O produto pode ser empregado para refogar legumes, preparar arroz e feijão, finalizar sopas, acompanhar pães e compor molhos. Também pode aparecer em bolos e outras sobremesas como alternativa a determinadas gorduras, desde que sejam respeitadas as características e as proporções de cada receita.

Prato variado

Segundo a especialista, o excesso de gordura saturada pode contribuir para a elevação do colesterol LDL, conhecido como “colesterol ruim”, que pode se acumular nas paredes das artérias e favorecer a formação de placas.

Nesse contexto, o papel do azeite de oliva está relacionado à qualidade da gordura presente na alimentação. Por ser fonte de gorduras monoinsaturadas, ele pode substituir manteiga e outras fontes de gordura saturada em diferentes preparações. Essa troca, porém, deve estar inserida em um padrão alimentar que inclua frutas, verduras, legumes, grãos, leguminosas, castanhas e fontes adequadas de proteína.

Fora da cozinha

A alimentação é só uma parte de um todo. Praticar atividade física regularmente, não fumar, evitar o consumo excessivo de bebidas alcoólicas, dormir adequadamente, administrar o estresse e acompanhar a pressão arterial, a glicemia e o colesterol são cuidados essenciais.

“O cuidado cardiovascular é construído pela repetição de escolhas possíveis. Uma refeição equilibrada, o uso adequado do azeite de oliva, a prática de atividade física e o acompanhamento da saúde produzem resultados quando deixam de ser ações ocasionais e passam a fazer parte da rotina”, conclui a nutricionista.

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