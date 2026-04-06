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Saúde Nutricionista sugere como inserir o queijo sem lactose na alimentação do dia a dia Especialista destaca o valor nutricional do alimento e as diferentes formas de consumo na rotina

Pessoas intolerantes à lactose já encontram com facilidade no mercado o queijo adequado a este tipo de restrição alimentar. No entanto, especialistas alertam que o consumo desse tipo de produto deve estar ligado à necessidade individual e não apenas a modismos.

Não à toa, essa é uma produção voltada para quem o caso de intolerância - condição que dificulta a digestão do açúcar presente no leite e pode causar desconfortos gastrointestinais. A versão sem lactose permite manter o consumo do alimento sem danos à saúde.

Segundo a nutricionista da Tijuca Alimentos, Joelia Silva, o importante é entender quando o consumo é realmente necessário. “O queijo zero lactose é uma excelente alternativa para pessoas com intolerância, pois permite manter uma alimentação equilibrada sem abrir mão dos nutrientes do leite. Para quem não possui restrição, o consumo pode ser feito normalmente, sempre com orientação e equilíbrio na dieta”, explica.

No dia a dia, o queijo zero lactose pode ser incluído em diferentes refeições. Ele pode compor o café da manhã em sanduíches e tapiocas, ser utilizado em omeletes e saladas no almoço, entrar em preparações como lasanhas e tortas ou ainda ser consumido como lanche da tarde.

Ainda segundo a especialista, o queijo é um alimento nutritivo e pode trazer benefícios importantes para a saúde quando consumido com equilíbrio. Rico em proteínas de alto valor biológico, cálcio, fósforo e vitaminas do complexo B, ele contribui para a saúde óssea, o fortalecimento muscular e o bom funcionamento do sistema nervoso.

Com informações da assessoria de imprensa!

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