A- A+

Sabores Saiba como preparar guacamole, típica receita mexicana com abacate A receita é simples e ótima opção para receber e impressionar os amigos

Feito com abacate, tomate, cebola, especiarias e temperos, o guacamole é um dos mais típicos pratos do México, servido como acompanhamento de nachos ou no recheio de diversas preparações. A receita é simples e ótima opção para receber e impressionar os amigos. Tome nota!

Guacamole

(Por Receitas Nestlé)



Ingredientes:



1 abacate picado

1 cebola roxa picada

2 tomates sem sementes picados

2 colheres (sopa) de azeite

suco de 1 limão

meia pimenta dedo-de-moça, sem sementes, picada

2 colheres (sopa) de coentro picado

1 pacote de nachos (150g)



Modo de Preparo:

Em um recipiente, misture bem todos os ingredientes. Sirva com os nachos.

Veja também

Receita Couve-flor gratinada: aprenda a fazer como acompanhamento para a sua refeição