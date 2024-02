Saiba como preparar um delicioso 'hamburguinho caseiro' para servir na hora do lanche

A- A+

Nesses dias de Carnaval, a gente só quer saber de praticidade, né verdade? Por isso, você já pode separar alguns ingredientes já disponíveis na sua geladeira para prearar um pequeno hambúrguer caseiro. Olha só que fácil:

Hamburguinho caseiro

(Por Comitê Umami)

Ingredientes

400 g de patinho bovino moído

1 colher (sopa) de sementes de chia (16 g)

1 colher (sopa) de salsa picada (5 g)

2 colheres (chá) de azeite de oliva extravirgem (10 ml)

1 dente de alho picado (3 g)

meia colher (chá) de sal (2,5 g)

1 pitada de noz-moscada (0,02 g)

1 colher (sopa) de óleo (15 ml)

4 fatias de queijo prato cortadas ao meio (80 g)

8 minipães de hambúrguer, ao meio, no sentido horizontal (160 g)

2 pepinos em conserva (picles), em rodelas finas (20 g)



Modo de preparo

Em uma tigela média, coloque a carne, a chia, a salsa, o azeite, o alho, o sal e a noz-moscada, e misture até ficar uniforme.

Divida em 8 porções de mesmo tamanho e molde mini-hambúrgueres de 8 cm de diâmetro. Acomode-os em uma travessa, cubra com filme-plástico e leve à geladeira por 15 minutos.

Em uma frigideira antiaderente média, coloque o óleo e leve ao fogo alto para aquecer. Junte, aos poucos, os hambúrgueres e frite-os por 3 minutos, ou até dourarem no lado inferior. Vire, distribua as fatias de queijo por cima, tampe, e deixe por mais 3 minutos, ou até o queijo derreter. Retire da frigideira e reserve aquecidos.

Montagem: sobre a base de cada pãozinho, distribua os hambúrgueres e, por cima, as rodelas de picles. Cubra com a outra metade do pão e sirva em seguida.

Dica: Se desejar, sirva com pãezinhos de sua preferência.

